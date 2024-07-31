İtalya'nın gizli lezzeti: Ribollita çorbası tarifi

İtalya'nın Toscana bölgesine özgü, az bilinen ancak lezzetiyle büyüleyen Ribollita çorbası, besleyici ve doyurucu bir seçenek sunar. İşte, geleneksel Ribollita tarifi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 18:01
İtalya'nın gizli lezzeti: Ribollita çorbası tarifi
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Avrupa mutfağı, bilinen klasiklerin yanı sıra pek çok gizli kalmış lezzeti de barındırır. Bu eşsiz lezzetlerden biri de İtalya'nın Toscana bölgesine ait Ribollita çorbasıdır. Yüzyıllardır İtalyan köylülerin mutfaklarında pişirilen bu çorba, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen olağanüstü bir lezzet sunar. İşte, geleneksel Ribollita tarifi!

RİBOLLİTA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 200 gram kurutulmuş beyaz fasulye
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet havuç
  • 2 adet kereviz sapı
  • 1 adet pırasa
  • 4 adet olgun domates
  • 200 gram kara lahana veya ıspanak
  • 4 dilim bayat ekmek
  • 1 litre sebze suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı biberiye

Yapılış

  1. Kurutulmuş beyaz fasulyeleri bir gece önceden suya koyarak bekletin. Ertesi gün, fasulyeleri süzüp yıkayın ve tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan fasulyeleri süzün ve bir kenarda bekletin.
  2. Soğan, sarımsak, havuç, kereviz ve pırasayı ince ince doğrayın. Domatesleri rendeleyin veya doğrayın. Kara lahana veya ıspanağı yıkayıp doğrayın.
  3. Büyük bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Havuç, kereviz ve pırasayı ekleyip birkaç dakika daha soteleyin. Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın. Tuz, karabiber, kekik ve biberiyeyi ekleyin.
  4. Sebze suyunu tencereye ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kara lahana veya ıspanağı ekleyin. Yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış fasulyeleri ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.
  5. Bayat ekmek dilimlerini küçük parçalara bölerek çorbaya ekleyin. Ekmekler iyice yumuşayıp çorbayla bütünleşene kadar karıştırarak pişirin.
  6. Ribollita’yı kaselere servis edin ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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