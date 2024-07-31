İtalya'nın gizli lezzeti: Ribollita çorbası tarifi

Yayınlanma: 31.07.2024 - 18:01

Güncelleme: 31.07.2024 - 18:01

Avrupa mutfağı, bilinen klasiklerin yanı sıra pek çok gizli kalmış lezzeti de barındırır. Bu eşsiz lezzetlerden biri de İtalya'nın Toscana bölgesine ait Ribollita çorbasıdır. Yüzyıllardır İtalyan köylülerin mutfaklarında pişirilen bu çorba, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen olağanüstü bir lezzet sunar. İşte, geleneksel Ribollita tarifi!

RİBOLLİTA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

200 gram kurutulmuş beyaz fasulye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet havuç

2 adet kereviz sapı

1 adet pırasa

4 adet olgun domates

200 gram kara lahana veya ıspanak

4 dilim bayat ekmek

1 litre sebze suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı biberiye

Yapılış