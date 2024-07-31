Lezzetli ve sağlıklı: Kuşkonmaz tarifi
Kuşkonmaz, bu basit tarifle taze, hafif ve lezzetli bir garnitür olarak sofralarınıza renk katar. İster et yemeklerinin yanında ister salataların içinde kullanın, bu sağlıklı sebze her zaman harika bir seçimdir.
Kuşkonmaz, vitamin ve mineral açısından zengin, hafif ve besleyici bir sebzedir. Mutfakta çok yönlü kullanımıyla bilinen kuşkonmaz, hem ana yemeklerin yanında garnitür olarak hem de salatalarda, çorbalarda ve fırın yemeklerinde kullanılabilir. İşte kolayca yapabileceğiniz lezzetli bir kuşkonmaz tarifi...
Malzemeler
- 500 gram kuşkonmaz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- Tuz ve karabiber
- 1 limon (isteğe bağlı)
- Rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)
Yapılışı
Kuşkonmaz Hazırlığı:
Kuşkonmazların sert uç kısımlarını kesin ve atın. Geri kalan kısımları iyice yıkayın.
Eğer kalın kuşkonmaz kullanıyorsanız, dış kabuğunu hafifçe soyabilirsiniz.
Pişirme:
Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika soteleyin.
Kuşkonmazları tavaya ekleyin ve yaklaşık 5-7 dakika boyunca, rengi parlak yeşil olana kadar soteleyin. Kuşkonmazların çıtır kalması için fazla pişirmemeye özen gösterin.
Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Servis:
Kuşkonmazları servis tabağına alın. Üzerine limon suyu sıkın ve isteğe bağlı olarak rendelenmiş parmesan peyniri serpin.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Cezası 14 bin lira
- İsrailli bakanlar suikast için ne dedi?
- Erdoğan'dan 'Heniyye' açıklaması
- Ünlü oyuncudan Kuşadası'nda 'domuz' paylaşımı
- 'Öldürülmesi bir cinayettir'
- AKP'li ismin diğer travması da Cumhuriyet'miş!