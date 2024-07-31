Lezzetli ve sağlıklı: Kuşkonmaz tarifi

Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:13

Güncelleme: 31.07.2024 - 17:13

Kuşkonmaz, vitamin ve mineral açısından zengin, hafif ve besleyici bir sebzedir. Mutfakta çok yönlü kullanımıyla bilinen kuşkonmaz, hem ana yemeklerin yanında garnitür olarak hem de salatalarda, çorbalarda ve fırın yemeklerinde kullanılabilir. İşte kolayca yapabileceğiniz lezzetli bir kuşkonmaz tarifi...

Malzemeler

500 gram kuşkonmaz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

Tuz ve karabiber

1 limon (isteğe bağlı)

Rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı

Kuşkonmaz Hazırlığı:

Kuşkonmazların sert uç kısımlarını kesin ve atın. Geri kalan kısımları iyice yıkayın.

Eğer kalın kuşkonmaz kullanıyorsanız, dış kabuğunu hafifçe soyabilirsiniz.

Pişirme:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika soteleyin.

Kuşkonmazları tavaya ekleyin ve yaklaşık 5-7 dakika boyunca, rengi parlak yeşil olana kadar soteleyin. Kuşkonmazların çıtır kalması için fazla pişirmemeye özen gösterin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Servis:

Kuşkonmazları servis tabağına alın. Üzerine limon suyu sıkın ve isteğe bağlı olarak rendelenmiş parmesan peyniri serpin.