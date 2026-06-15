Anne eli değmiş gibi: Dağılmayan tam kıvamında ekşili sulu köfte tarifi...

Hem çorba hem de ana yemek niyetine geçen, suyundaki o hafif mayhoş terbiyesiyle iştah açan Ekşili Sulu Köfte, akşam yemeği masalarının en rahatlatıcı lezzetlerinden biri. Köftelerin pişerken asla dağılmadığı, terbiyesinin kesilmediği bu tam ölçülü tarif sayesinde mutfaktaki ustalığınızı konuşturacaksınız.

MALZEMELER

Dağılmayan Köfte İçin:

300 gram az yağlı dana kıyma

3 yemek kaşığı ince bulgur (veya kırık pirinç)

1 adet küçük boy rendelenmiş kuru soğan (Suyu sıkılmış)

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon

Köfteleri bulamak için: 2 yemek kaşığı un

Tencere Malzemeleri:

2 adet orta boy patates (Küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet havuç (Küçük küpler halinde doğranmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

5-6 su bardağı sıcak su

Pürüzsüz Terbiyesi İçin:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı un

Adım Adım Yapılışı

Derin bir kaba kıymayı, bulguru, suyu sıkılmış rendelenmiş soğanı, maydanozu ve baharatları alıp macun kıvamına gelene kadar çok iyi yoğurun. (İyi yoğurmak dağılmaması için altın kuraldır).

Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Geniş bir tepsiye 2 yemek kaşığı unu serpin ve yuvarladığınız köfteleri bu tepsiye atın. Tepsiyi sallayarak tüm köftelerin una bulanmasını sağlayın.

Çorba tenceresine sıvı yağı alın. Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ekleyip hafifçe renkleri dönene kadar 3-4 dakika soteleyin. Üzerine sıcak suyu ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başladığında unlu köfteleri yavaşça tencereye bırakın. Tencerenin kapağını hafif aralık bırakarak köfteler ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu ve unu tel çırpıcıyla tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.

Yoğurdun kesilmemesi için, tencerede kaynayan yemeğin suyundan 2 kepçe alıp terbiyenin içine yavaşça eklerken bir yandan da hızlıca çırpın.

Ilınan terbiyeyi yavaş yavaş tencereye dökerken yemeği nazikçe karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Dilerseniz üzerine tereyağında kızdırılmış nane dökerek sıcak sıcak servis yapın.