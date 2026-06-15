Kahvaltı severlerin yeni gözdesi: Tavada pratik patates tostu tarifi...

Hafta sonu kahvaltılarında veya hızlıca hazırlanan hafta içi sabahlarında sıradan omletlerden ve klasik tostlardan sıkılanlar için harika bir alternatif... Patatesin çıtırlığı ile eriyen kaşar peynirinin muazzam uyumu, bu tarifi kahvaltı masasının başrolü yapmaya yetiyor. Evdeki temel malzemelerle dev bir lezzet yaratmak isteyenler için adım adım tavada patates tostu tarifi...

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı (tavayı yağlamak için)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyun ve rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş patatesleri avucunuzun içinde sıkabildiğiniz kadar sıkarak fazla suyunu tamamen çıkarın (Bu aşama patateslerin çıtır olması için çok önemlidir).

Suyu sıkılmış patatesleri derin bir kaba alın. Üzerine yumurtayı, tuzu ve karabiberi ekleyip bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.

Yanmaz yapışmaz geniş bir tavaya tereyağının yarısını alıp eritin. Hazırladığınız patatesli harcı tavanın tabanına eşit kalınlıkta, yuvarlak bir katman oluşturacak şekilde yayın ve kaşığın arkasıyla üzerini bastırarak düzleştirin.

Ocağın altını orta ateşe getirin. Patateslerin alt yüzü tamamen kızarana ve birbirine tutunup kalıp gibi olana kadar (yaklaşık 5-6 dakika) kontrol ederek pişirin.

Kızaran patates hamurunu geniş bir düz tabak veya kapak yardımıyla ters çevirin. Tavanın tabanına kalan tereyağını ekleyin ve hamurun pişmeyen yüzünü tavaya bırakın.

Patatesin pişen (üstte kalan) yüzeyinin yarısına rendelenmiş kaşar peynirini bolca dökün. Diğer boş kalan yarısını bir spatula yardımıyla peynirlerin üzerine doğru katlayarak yarım ay şekli elde edin.

Tavanın kapağını kapatıp alt yüzü de çıtırlaşana ve içindeki kaşar peyniri tamamen eriyene kadar 3-4 dakika daha kısık ateşte pişirin. Sıcak sıcak dilimleyerek servis yapın.