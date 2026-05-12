Antakya sokaklarından sofralara: Zırh kıymasıyla yapılmış gibi gerçek Tepsi Kebabı tarifi...

Geleneksel Türk mutfağının en iddialı ve en doyurucu yemeklerinden biri olan Tepsi Kebabı, aslında az malzemeyle devasa bir şölen yaratmanın en güzel örneği. İşin sırrı kıymanın çok iyi yoğrulmasında, tepsinin tabanına sürülen biber salçasında ve üzerine dökülen o hafif sarımsaklı, domatesli sosta gizli. Akşam yemeğinde misafirlerinize veya ailenize dışarıdaki lüks kebapçıları aratmayacak bu efsaneyi hazırlamak sadece 20 dakikanızı alacak...

MALZEMELER

500 gram orta yağlı dana kıyma (İsteğe bağlı bir miktar kuzu eti karıştırılabilir)

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber ve 2 adet yeşil sivri biber

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber

Tabanı ve Sosu İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı (Tepsiyi yağlamak için)

1,5 yemek kaşığı domates/biber salçası karışımı

1 su bardağı sıcak su

Üzerini süslemek için: Domates dilimleri ve yeşil biberler

ADIM ADIM TARİF

Gerçek bir tepsi kebabında sebzeler asla robottan çekilmez; robot sebzeleri sulandırır. Soğanı, sarımsakları ve biberleri keskin bir bıçak yardımıyla, tahta üzerinde incecik (neredeyse ezilecek kadar) kıyın.

Derin bir tepsiye kıymayı, incecik kıydığınız sebzeleri, maydanozu ve baharatları alın. Tüm malzemeler birbiriyle tamamen bütünleşip macun kıvamına gelene kadar 10-15 dakika iyice yoğurun.

Pişireceğiniz yuvarlak fırın tepsisinin (tercihen alüminyum veya bakır) tabanına oda sıcaklığındaki tereyağını bolca sürün.

Yoğurduğunuz et harcını tepsinin tam ortasına koyun ve elinizle bastırarak kenarlara doğru eşit kalınlıkta, ince bir tabaka halinde yayın. Tıpkı bir pizza hamuru gibi tepsinin şeklini almasını sağlayın. Keskin bir bıçakla kebabı 8 eşit üçgen (pizza dilimi gibi) dilime ayırın. Bu işlem sosun etin içine işlemesini sağlayacaktır.

Dilimlerin üzerine domates ve biber dilimlerini yerleştirin. Ayrı bir kasede salçayı 1 su bardağı sıcak suyla açın. Hazırladığınız bu sosu kebabın üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, etler suyunu salıp çekene ve üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin. Fırından dumanı tüterken çıkarıp, kenarında biriken o efsanevi yağına pide banarak servis yapın.