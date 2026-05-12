Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antakya sokaklarından sofralara: Zırh kıymasıyla yapılmış gibi gerçek Tepsi Kebabı tarifi...

Antakya sokaklarından sofralara: Zırh kıymasıyla yapılmış gibi gerçek Tepsi Kebabı tarifi...

12.05.2026 20:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Antakya sokaklarından sofralara: Zırh kıymasıyla yapılmış gibi gerçek Tepsi Kebabı tarifi...

Diyet listelerini rafa kaldıran, etin ve sebzenin fırında kendi suyuyla ağır ağır pişerek muazzam bir ziyafete dönüştüğü meşhur lezzet... Antakya'nın tescilli gururu Tepsi Kebabı tarifi...

Geleneksel Türk mutfağının en iddialı ve en doyurucu yemeklerinden biri olan Tepsi Kebabı, aslında az malzemeyle devasa bir şölen yaratmanın en güzel örneği. İşin sırrı kıymanın çok iyi yoğrulmasında, tepsinin tabanına sürülen biber salçasında ve üzerine dökülen o hafif sarımsaklı, domatesli sosta gizli. Akşam yemeğinde misafirlerinize veya ailenize dışarıdaki lüks kebapçıları aratmayacak bu efsaneyi hazırlamak sadece 20 dakikanızı alacak...

Image

MALZEMELER

500 gram orta yağlı dana kıyma (İsteğe bağlı bir miktar kuzu eti karıştırılabilir)

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber ve 2 adet yeşil sivri biber

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber

Tabanı ve Sosu İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı (Tepsiyi yağlamak için)

1,5 yemek kaşığı domates/biber salçası karışımı

1 su bardağı sıcak su

Üzerini süslemek için: Domates dilimleri ve yeşil biberler

ADIM ADIM TARİF

Gerçek bir tepsi kebabında sebzeler asla robottan çekilmez; robot sebzeleri sulandırır. Soğanı, sarımsakları ve biberleri keskin bir bıçak yardımıyla, tahta üzerinde incecik (neredeyse ezilecek kadar) kıyın.

Derin bir tepsiye kıymayı, incecik kıydığınız sebzeleri, maydanozu ve baharatları alın. Tüm malzemeler birbiriyle tamamen bütünleşip macun kıvamına gelene kadar 10-15 dakika iyice yoğurun.

Pişireceğiniz yuvarlak fırın tepsisinin (tercihen alüminyum veya bakır) tabanına oda sıcaklığındaki tereyağını bolca sürün.

Yoğurduğunuz et harcını tepsinin tam ortasına koyun ve elinizle bastırarak kenarlara doğru eşit kalınlıkta, ince bir tabaka halinde yayın. Tıpkı bir pizza hamuru gibi tepsinin şeklini almasını sağlayın. Keskin bir bıçakla kebabı 8 eşit üçgen (pizza dilimi gibi) dilime ayırın. Bu işlem sosun etin içine işlemesini sağlayacaktır.

Dilimlerin üzerine domates ve biber dilimlerini yerleştirin. Ayrı bir kasede salçayı 1 su bardağı sıcak suyla açın. Hazırladığınız bu sosu kebabın üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, etler suyunu salıp çekene ve üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin. Fırından dumanı tüterken çıkarıp, kenarında biriken o efsanevi yağına pide banarak servis yapın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #antakya #Tepsi kebabı tarifi

İlgili Haberler

Kat kat lezzetiyle sofraların yıldızı: Bolonez soslu fırın makarna tarifi
Kat kat lezzetiyle sofraların yıldızı: Bolonez soslu fırın makarna tarifi Bol kıymalı bolonez sosu, üzeri nar gibi kızaran kaşar peyniri ve doyurucu yapısıyla bolonez soslu fırında makarna tarifi, akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya geliyor. İşte enfes tadıyla bolonez soslu fırın makarna tarifi...
Osmanlı mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: Sahine tarifi
Osmanlı mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: Sahine tarifi Tereyağı, tahin ve balın buluşmasıyla hazırlanan sahine tarifi; özellikle sahur sofralarında uzun süre tok tutan, pratik ve besleyici bir Osmanlı tatlısıdır. İşte enfes tadıyla sahine tarifi...
Şık sofraların çıtır lezzeti: Peynir tuile tarifi
Şık sofraların çıtır lezzeti: Peynir tuile tarifi İncecik yapısı ve yoğun peynir aromasıyla dikkat çeken peynir tuile, modern mutfakların en sevilen atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanan bu çıtır tarif, salata ve başlangıç sunumlarına farklı bir dokunuş katıyor.