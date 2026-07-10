Fırın çalıştırmaya son: El açması lezzetinde çıtır tava böreği tarifi...

"Sabah sabah kim börek açacak?" diyenleri bile mutfağa sokacak, su böreği yumuşaklığında ve altı çıtır çıtır kızarmış efsanevi bir kahvaltılık! Sadece iki adet hazır yufkayla ve evdeki standart tavayla hazırlayacağınız bu yalancı su böreği, kahvaltı sofranızın baş köşesine kurulacak.

MALZEMELER

2 adet taze günlük yufka

1 yemek kaşığı tereyağı (Tavayı yağlamak için)

Sos İçin:

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin:

1 büyük kase ufalanmış beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küçük bir kasede yumurta, süt ve sıvı yağını pürüzsüz olana kadar çırpın. Ayrı bir kasede peynirleri ve ince kıyılmış maydanozu harmanlayın.

Orta boy, yanmaz yapışmaz bir tavanın tabanını ve kenarlarını 1 yemek kaşığı tereyağı ile iyice yağlayın. İlk yufkayı, kenarları tavanın dışına sarkacak şekilde bütün olarak tavaya serin.

İkinci yufkanın yarısını iri parçalar halinde kopararak tavadaki bütün yufkanın üzerine (hafif buruşturarak) yerleştirin. Hazırladığınız sütlü sostan 3-4 yemek kaşığı gezdirin.

Peynirli iç harcın tamamını yufkaların üzerine eşit şekilde yayın.

İkinci yufkanın kalan yarısını da parçalayarak peynirlerin üzerine serin ve kalan sosu gezdirin. En son, tavanın dışına sarkan ilk yufkanın kenarlarını böreğin üzerine doğru düzgünce kapatın.

Tavayı ocağa alın ve kapağını kapatın. Kısık ateşte böreğin altı nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 7-8 dakika) pişirin. Altı kızardığında düz bir tabak veya tencere kapağı yardımıyla böreği ters çevirin. Diğer yüzünü de kapağı açık şekilde çıtır çıtır olana kadar pişirip dilimleyerek sıcak sıcak servis yapın.