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Klasik omletleri unutturan doyurucu şaheser: Kaşarlı patatesli omlet tarifi...

Klasik omletleri unutturan doyurucu şaheser: Kaşarlı patatesli omlet tarifi...

10.07.2026 12:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Klasik omletleri unutturan doyurucu şaheser: Kaşarlı patatesli omlet tarifi...

İspanyol omletini andıran ama Türk damak tadına çok daha uygun olan bu tarif, hafta sonu kahvaltılarının da, hızlıca hazırlanan hafta içi sabahlarının da vazgeçilmezi olacak.

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Yumurtayı tek başına yemekten sıkılanlara, kahvaltıda ekmek tüketimini azaltmak isteyenlere müjde! İçi yumuşacık sote patates dolu, üzerinde uzayan kaşar peyniriyle dilim dilim servis edilen bu omlet, doyuruculuğuyla öğle yemeğine kadar sizi tok tutacak.

MALZEMELER

2 adet orta boy patates (Çok küçük küpler halinde doğranmış)

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve tatlı pul biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Patateslerin Sotelenmesi: Yanmaz yapışmaz geniş bir tavaya sıvı yağını alın. Çok küçük küpler halinde doğradığınız patatesleri tavaya ekleyin. Orta ateşte, patatesler tamamen yumuşayıp dışları hafifçe kızarana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) ara ara karıştırarak soteleyin.

Patatesler pişerken derin bir kasede 3 adet yumurtayı, tuzu ve baharatları köpürene kadar iyice çırpın.

Patatesler kızardığında tavaya eşit şekilde yayın (aralarda boşluk kalmasın). Çırptığınız baharatlı yumurtayı patateslerin üzerine, her yeri kaplayacak şekilde gezdirerek dökün.

Tavanın kapağını kapatın ve ocağın altını kısın. Yumurtalar hafifçe toparlanıp pişmeye başladığında üzerine rendelenmiş kaşar peynirini bolca serpiştirin.

Kapağı tekrar kapatıp sadece peynirler eriyene kadar 1-2 dakika daha ocakta tutun. Peynirler eridiğinde omleti ocaktan alın, tıpkı bir pizza gibi üçgen dilimlere bölerek sıcak servis yapın.

İlgili Konular: #Kahvaltı #omlet

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