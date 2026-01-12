Aromatik iç harcıyla mest eden lezzet: Patlıcanlı pide tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pide, farklı iç harçlarla her damak zevkine hitap eder. Özellikle patlıcanın köz tadını sevenler için hazırlanan patlıcanlı pide, hem hafif hem de doyurucu bir alternatif sunar. Peki, aromatik iç harcıyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis patlıcanlı pide tarifi...

PATLICANLI PİDE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5–5,5 su bardağı un

İç harcı için:

2 adet orta boy patlıcan

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

İsteğe bağlı kaşar peyniri veya beyaz peynir

PATLICANLI PİDE YAPILIŞI

Ilık su ve sütü bir kaba alın.

Maya ve şekeri ekleyip karıştırın, 5 dakika bekleyin.

Zeytinyağı, tuz ve unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 40 dakika mayalandırın.

Patlıcanları küçük küpler halinde doğrayın.

Tavada zeytinyağıyla soğanları kavurun.

Patlıcan, biber ve domatesi ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Baharatlarını ekleyip ocaktan alın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın, uzun pide şekli verin.

Ortasına patlıcanlı harcı yerleştirin, kenarlarını kapatın.

Üzerine yumurta sarısı sürün, isterseniz peynir serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20–25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Püf Noktası:

Patlıcanları önceden hafifçe kızartmak ya da közlemek, pideye daha yoğun bir aroma kazandırır.