En doğal yöntemlerle evde kayısı nasıl kurutulur?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:08

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:08

Kayısı, hem taze hem de kurutulmuş hali ile sevilerek tüketilen sağlıklı besinlerden biridir. Yazın gelişinin habercilerinden biri olan kayısı kurutulup saklandığında tüm yıl afiyetle tüketilebilir. Peki evde kayısı nasıl kurutulur ve saklanır? Tamamen doğal yollarla evde kayısı kurutmanın üç yöntemi bulunmaktadır: güneşte kurutma yöntemi, fırında kurutma yöntemi ve ipe dizerek kurutma yöntemi…

KAYISI GÜNEŞTE NASIL KURUTULUR?

Kayısıyı kurutmak için en çok kullanılan yöntem, güneşte kurutmaktır. Kayısı güneşin altında bekletildiğinde suyu emilir ve rengi koyulaşmaya başlar. Gün kurusu adı verilen kayısılar elde edilir.



Kayısıları güneşte kurutmak için öncelikle çürük olanları ayıklayın.



Kurutma yöntemi için çok sert ve çok yumuşak olmayan kayısıları tercih edin.



Güneş gören bir yere temiz bez serin. Kayısıları çekirdeklerini çıkartmadan bezin üzerine dizin ve 3-4 gün bekletin.



3-4 günün sonunda kayısılara elinizle hafifçe bastırın. Eğer çok az miktarda suyu dışarı çıkıyorsa, elinizle sap kısmına bastırarak çekirdeklerini çıkartın.



Eğer bu işlemi kayısılar çok yumuşak iken yaparsanız, içindeki etli kısım da dışarı çıkacaktır.



Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra güneş ışığında 5-10 gün arası bekletin.



Rengi istediğiniz kıvama geldiğinde kayısıları toplayabilirsiniz.

KAYISI FIRINDA NASIL KURUTULUR?

Kayısıları güneşte bekletmek istemiyorsanız, fırında kurutma yöntemini de deneyebilirsiniz.



Kayısıları ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkartın.



Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra kayısıları tepsiye dizin.



Önceden ısıtılmış 70 dereceli fırına verin. Ara sıra kayısıları çevirerek yaklaşık 5-6 saat kadar bekletin.



Kayısılar bu ısıda yavaş yavaş suyunu kaybedip kurumaya başlayacaktır.



Süreyi kısaltmak için fırının derecesini yükseltmeyin. Burada önemli olan kayısıların doğru ısıda kurumasıdır.

KAYISI İPE DİZEREK NASIL KURUTULUR?

Kayısıları güneşte kurutmak için kullanılan bir diğer yöntem ise ipe dizmektir. Bunun için öncelikle kayısıların çekirdeklerini çıkartın. Bol suyla yıkadıktan sonra kurutun ve ortalarından ufak bir delik açın. Bu deliklerden ip geçirerek güneş alan bir yere asın.

KURU KAYISI NASIL SAKLANIR?

Kuruttuğunuz kayısıları buzdolabı poşetine ve cam bir kavanoza koyup ağzını kapatarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Evde kuruttuğunuz kayısıları buzlukta veya dondurucuda saklayabilirsiniz. Kuru kayısıları buzdolabı poşetlerine koyun ve poşetleri hava almayacak bir şekilde kapatın. Bu şekilde buzlukta 1 yıl boyunca muhafaza edebilirsiniz.





