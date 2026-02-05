Avrupa mutfağından kahvaltı klasiği: Fırında ıspanaklı yumurta tarifi

Kahvaltıda farklı tatlar denemek isteyenler için Avrupa mutfağı ilham verici seçenekler sunuyor. İngiltere ve Akdeniz ülkelerinde yaygın olan fırında yumurta tarifleri, tavaya bağlı kalmadan kısa sürede hazırlanabiliyor. Ispanak ve feta peyniriyle zenginleştirilen bu tarif, güne dengeli ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.
FIRINDA ISPANAKLI YUMURTA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı taze ıspanak
- 50 gram feta peyniri (veya beyaz peynir)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Fırın 180 dereceye ayarlanır.
- Ispanaklar yıkanır ve iri parçalar halinde doğranır.
- Küçük bir fırın kabı zeytinyağı ile hafifçe yağlanır.
- Ispanaklar kaba yerleştirilir, üzerine ufalanmış feta peyniri serpilir.
- Yumurtalar dikkatlice kırılarak karışımın üzerine eklenir.
- Tuz ve baharatlar ilave edilir.
- Fırında, yumurta beyazı pişip sarısı hafif akışkan kalacak şekilde 12–15 dakika pişirilir.
- Sıcak olarak servis edilir.