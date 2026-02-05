Avrupa mutfağından kahvaltı klasiği: Fırında ıspanaklı yumurta tarifi

Kahvaltıda farklı tatlar denemek isteyenler için Avrupa mutfağı ilham verici seçenekler sunuyor. İngiltere ve Akdeniz ülkelerinde yaygın olan fırında yumurta tarifleri, tavaya bağlı kalmadan kısa sürede hazırlanabiliyor. Ispanak ve feta peyniriyle zenginleştirilen bu tarif, güne dengeli ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.

FIRINDA ISPANAKLI YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı taze ıspanak

50 gram feta peyniri (veya beyaz peynir)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı