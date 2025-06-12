Avrupa'nın gizli tarifi: İsviçre usulü rösti tarifi

İsviçre mutfağı dendiğinde peynir ve çikolata kadar önemli bir yeri olan Rösti, sadeliğin lezzete dönüştüğü özel tariflerden biri. Özellikle kırsal bölgelerde çiftçi kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu çıtır patates yemeği, zamanla İsviçre’nin ulusal lezzetlerinden biri haline geldi. İster sade, ister peynir, yumurta ya da pastırma gibi eklemelerle zenginleştirilerek servis edilebilen Rösti, her sofraya kolayca uyum sağlıyor.

ROSTI TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Yapılış