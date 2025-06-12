Avrupa'nın gizli tarifi: İsviçre usulü rösti tarifi

İsviçre mutfağı dendiğinde peynir ve çikolata kadar önemli bir yeri olan Rösti, sadeliğin lezzete dönüştüğü özel tariflerden biri. Özellikle kırsal bölgelerde çiftçi kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu çıtır patates yemeği, zamanla İsviçre’nin ulusal lezzetlerinden biri haline geldi. İster sade, ister peynir, yumurta ya da pastırma gibi eklemelerle zenginleştirilerek servis edilebilen Rösti, her sofraya kolayca uyum sağlıyor.
ROSTI TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy patates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
Yapılış
- Patatesleri haşlamadan önce kabuklarıyla birlikte 5-10 dakika kaynar suda yarı pişirin.
- Soğuduktan sonra kabuklarını soyun ve rendeleyin.
- Rendelenmiş patatesleri temiz bir bezle hafifçe sıkıp fazla suyunu alın.
- Geniş bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın.
- Patatesleri tavaya alın, düz bir tabaka halinde yayın ve orta ateşte pişirin.
- Altı kızarınca dikkatlice çevirin ve diğer yüzünü de kızartın.
- Her iki taraf altın rengi aldığında sıcak olarak servis edin.