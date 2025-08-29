Ayın gastronomi akımı: Sebze sevme sanatı

Çocuklar uzun bir yaz tatilinden sonra tekrar okula dönmeye hazırlanıyor. Bu süreç, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirmek için de mükemmel bir fırsat. Peki, sebzeyi çocuklara sevdirmenin yolları neler?

İşte tam bu noktada çok hassas davranarak harika yöntemler geliştirdiğini gözlemlediğim sevgili dostum Beril Sözkesen’den ve gözlemlerimden bahsetmek istiyorum.

Çocuklara sebze sevdirmek için ilk adım görselliği öne çıkarmak. Renkli biberler, havuç dilimleri, kırmızı lahana ve kabak gibi sebzeler, tabağı hem daha çekici hem de oyunlu bir hale getirir; çocukların gözüyle ise yemeğe olan ilgileri artar.

İkinci adım, küçük porsiyonlarla başlamak. Birkaç minik parça ile başlamak, deneme ve alışma sürecini kolaylaştırır. Bu parçaları çocuğun kendi tabağına eklemesine izin vermek de motivasyonu artırır.

Üçüncü adım ise sebzeyi farklı dokularda sunmak. Çiğ, fırınlanmış, buharda veya soslarla harmanlanmış sebzeler, farklı tat ve dokularla sunulduğunda çocukların damak zevkini geliştirmeye yardımcı olur. Son olarak, örnek olmayı unutmayın. Çocuklar, yetişkinleri taklit ederek öğrenir.