İran mutfağının enfes lezzeti: Fesenjan tarifi
İran mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Fesenjan, nar ekşisi ve cevizle hazırlanan benzersiz bir lezzet. Bu eşsiz tat, sofraları adeta bir lezzet şölenine dönüştürüyor.
İran mutfağı, baharatların, meyvelerin ve kuruyemişlerin muhteşem uyumuyla dünya çapında ün kazanmış bir mutfak. Bu mutfağın en dikkat çekici yemeklerinden biri de Fesenjan. Nar ekşisinin ekşi-tatlı aroması ve cevizle birleşen bu yemek, misafir sofralarının baş tacı oluyor.
FESENJAN TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr tavuk but veya göğüs eti (doğranmış)
- 2 su bardağı ceviz (ince çekilmiş)
- 1 su bardağı nar ekşisi (taze nar suyu da kullanılabilir)
- 2 adet büyük boy soğan (piyazlık doğranmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı)
- 2 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılış
- Tavuk parçalarını tuz ve karabiberle ovun.
- Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve tavukları altın sarısı olana kadar kızartın. Kenara alın.
- Aynı tencerede doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.
- Çekilmiş cevizleri tencereye ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Bu, cevizlerin yağını salmasını sağlar.
- Un (isteğe bağlı), tarçın ve zerdeçalı ekleyin. 1 dakika karıştırarak kavurun.
- Nar ekşisini ve suyu ekleyin. Karışımın koyu bir sos haline gelmesi için 10-15 dakika pişirin.
- Kızarmış tavukları tencereye ekleyin ve sosla karıştırın.
- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 30-40 dakika pişirin.
- Fesenjan’ı sıcak olarak pilavla servis edin.
- Üzerini nar taneleriyle süsleyerek şık bir sunum yapabilirsiniz.
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