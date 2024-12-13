İran mutfağının enfes lezzeti: Fesenjan tarifi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:01

Güncelleme: 13.12.2024 - 10:01

İran mutfağı, baharatların, meyvelerin ve kuruyemişlerin muhteşem uyumuyla dünya çapında ün kazanmış bir mutfak. Bu mutfağın en dikkat çekici yemeklerinden biri de Fesenjan. Nar ekşisinin ekşi-tatlı aroması ve cevizle birleşen bu yemek, misafir sofralarının baş tacı oluyor.

FESENJAN TARİFİ

Malzemeler

500 gr tavuk but veya göğüs eti (doğranmış)

2 su bardağı ceviz (ince çekilmiş)

1 su bardağı nar ekşisi (taze nar suyu da kullanılabilir)

2 adet büyük boy soğan (piyazlık doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı)

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılış