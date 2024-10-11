Bal kabağını sevdiren enfes lezzet: Tahinli kabak tatlısı tarifi

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:41

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:41

Kabak tatlısı, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olup, her mevsimde keyifle tüketilebilen bir lezzettir. Yapımı oldukça kolay olan bu tatlı, hem hafif hem de sağlıklı bir seçenek sunar. Peki, bal kabağını sevdiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tahinli kabak tatlısı tarifi...

KABAK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1,5 kg bal kabağı

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su (isteğe bağlı)

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1 yemek kaşığı tahin (isteğe bağlı)

Kaymak (isteğe bağlı)

KABAK TATLISI YAPILIŞI

Bal kabaklarının kabuklarını dikkatlice soyun ve yaklaşık 2-3 cm kalınlığında dilimleyin.

Dilimlediğiniz bal kabaklarını geniş bir tencereye veya fırın tepsisine dizin.

Ardından üzerine 2 su bardağı toz şekeri eşit şekilde serpin.

Şekerin kabağın üzerine dengeli bir şekilde dağılması önemlidir çünkü şeker, kabakların pişerken suyunu salmasını sağlar ve tatlının kendi suyunda pişmesine yardımcı olur.

Eğer kabakların daha sulu olmasını isterseniz, 1 su bardağı su da ekleyebilirsiniz.

Şeker serpilmiş kabakları, yaklaşık 4-5 saat (tercihen bir gece) dinlenmeye bırakın.

Dinlenen kabakları ocağın üzerine koyarak kısık ateşte pişirebilirsiniz.

Tencerenin kapağını kapatarak kabakların buharla yavaşça yumuşamasını sağlayın.

Kabaklar kendi suyunda yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin.

Eğer fırında pişirmeyi tercih ediyorsanız, kabakları önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirebilirsiniz.

Pişen kabak tatlısını fırından veya ocaktan aldıktan sonra biraz soğumaya bırakın.

Kabak tatlısını ceviz, tahin ve kaymak gibi malzemelerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!