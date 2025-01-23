Balıkesir'le özdeşen enfes lezzet: Höşmerim tarifi

En sevilen yöresel tariflerden biri olan höşmerim, peynir helvası olarak da bilinen tatlılar arasında öne çıkıyor. Peki, Balıkesir'le özdeşen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz höşmerim tatlısı tarifi...

Balıkesir'le özdeşen enfes lezzet: Höşmerim tarifi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:27

Türk mutfağı, zengin tatlı çeşitleriyle öne çıkan bir kültüre sahiptir. Her bölgenin kendine has keşfedilmeyi bekleyen sıra dışı lezzetleri mevcuttur. Bunlardan biri de Balıkesir yöresine ait olan höşmerimdir. Peynir ve irmik kullanılarak yapılan bu geleneksel tatlı, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelerek farklı malzemelerle zenginleştirilmiş haliyle sofraları süslemeye devam etmektedir. Peki, Balıkesir'le özdeşen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz höşmerim tatlısı tarifi...

HÖŞMERİM TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze tuzsuz peynir

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı su

HÖŞMERİM YAPILIŞI

Tereyağını bir tencerede eritip irmiği ekleyin ve kavurun.

Taze peyniri ufalayarak irmiğin üzerine ekleyin.

Ardından sütü ve suyu ekleyerek karıştırın.

Şeker ilave edip karışım yoğunlaşana kadar pişirmeye devam edin.

Tatlı kıvama geldiğinde ocaktan alın ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun!


Etiketler: #Höşmerim tarifi #yöresel lezzetler #pratik tatlı

İlgili Haberler

Şerbetin en tatlı hali: Kemalpaşa tatlısı tarifi

Şerbetin en tatlı hali: Kemalpaşa tatlısı tarifi
İtalyan mutfağından sofralarınıza gelen pratik kahvaltılık: Sebzeli frittata tarifi

İtalyan mutfağından sofralarınıza gelen pratik kahvaltılık: Sebzeli frittata tarifi
Anadolu mutfağının nadir lezzeti: Tavşan Kebabı tarifi

Anadolu mutfağının nadir lezzeti: Tavşan Kebabı tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler