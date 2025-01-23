Balıkesir'le özdeşen enfes lezzet: Höşmerim tarifi
En sevilen yöresel tariflerden biri olan höşmerim, peynir helvası olarak da bilinen tatlılar arasında öne çıkıyor. Peki, Balıkesir'le özdeşen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz höşmerim tatlısı tarifi...
Türk mutfağı, zengin tatlı çeşitleriyle öne çıkan bir kültüre sahiptir. Her bölgenin kendine has keşfedilmeyi bekleyen sıra dışı lezzetleri mevcuttur. Bunlardan biri de Balıkesir yöresine ait olan höşmerimdir. Peynir ve irmik kullanılarak yapılan bu geleneksel tatlı, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelerek farklı malzemelerle zenginleştirilmiş haliyle sofraları süslemeye devam etmektedir. Peki, Balıkesir'le özdeşen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz höşmerim tatlısı tarifi...
HÖŞMERİM TARİFİ
Malzemeler
500 gram taze tuzsuz peynir
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı su
HÖŞMERİM YAPILIŞI
Tereyağını bir tencerede eritip irmiği ekleyin ve kavurun.
Taze peyniri ufalayarak irmiğin üzerine ekleyin.
Ardından sütü ve suyu ekleyerek karıştırın.
Şeker ilave edip karışım yoğunlaşana kadar pişirmeye devam edin.
Tatlı kıvama geldiğinde ocaktan alın ve sıcak servis edin.
Afiyet olsun!
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