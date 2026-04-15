Balkan kahvaltılarının geleneksel lezzeti: Zeljanica

Mutfak literatüründe "toprağın ve sütün uyumu" olarak tanımlanan Zeljanica, Boşnak "pita" (pide) ailesinin en karakteristik üyelerinden biridir. Onu sıradan ıspanaklı böreklerden ayıran en temel fark, hamurunun aşırı derecede ince açılması ve iç harcının çiğden hazırlanarak fırında kendi suyuyla demlenmesidir.

ZELJANICA TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

500 gram un (birinci kalite, böreklik)

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 1.5 su bardağı ılık su

Hamuru yağlamak için: Yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

İç Harcı İçin:

500 gram taze ıspanak (ince kıyılmış ve suyu tamamen sıkılmış)

300 gram lor peyniri veya taze beyaz peynir

2 yemek kaşığı kaymak veya süzme yoğurt

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Yapılışı