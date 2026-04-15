Balkan kahvaltılarının geleneksel lezzeti: Zeljanica

Mutfak literatüründe "toprağın ve sütün uyumu" olarak tanımlanan Zeljanica, Boşnak "pita" (pide) ailesinin en karakteristik üyelerinden biridir. Onu sıradan ıspanaklı böreklerden ayıran en temel fark, hamurunun aşırı derecede ince açılması ve iç harcının çiğden hazırlanarak fırında kendi suyuyla demlenmesidir.
ZELJANICA TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 500 gram un (birinci kalite, böreklik)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yaklaşık 1.5 su bardağı ılık su
- Hamuru yağlamak için: Yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı
İç Harcı İçin:
- 500 gram taze ıspanak (ince kıyılmış ve suyu tamamen sıkılmış)
- 300 gram lor peyniri veya taze beyaz peynir
- 2 yemek kaşığı kaymak veya süzme yoğurt
- 2 adet yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Hamurun Karakteri: Un, tuz ve ılık suyu birleştirerek pürüzsüz ve yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru bezelere ayırın, üzerlerini bolca yağlayıp oda sıcaklığında en az 1 saat dinlendirin. (Dinlenme, glutenin gevşemesi ve hamurun yırtılmadan açılması için teknik bir zorunluluktur).
- Ispanak Disiplini: Ispanakları yıkadıktan sonra kağıt havluyla iyice kurulayın ve incecik kıyın. Ispanakları tuzla ovup sularını iyice sıkın (Eğer suyu kalırsa hamuru hamurlaştırır).
- Harcın Birleşimi: Sıkılmış ıspanakları; peynir, yumurta, kaymak ve yağ ile bir kasede karıştırın. Harcın homojen ve sürülür bir kıvamda olması gerekir.
- Açma Tekniği: Dinlenen bezeyi unlanmış veya yağlanmış bir çarşafın ortasına alın. Parmak uçlarınızla merkezden dışa doğru, yufka masadan sarkana ve şeffaflaşana kadar nazikçe çekerek açın.
- Doldurma ve Rulo: Yufkanın kenarlarına ıspanaklı harcı şerit halinde yayın. Çarşafın kenarlarını kaldırarak hamurun kendi kendine rulo olmasını sağlayın.
- Pişirme: Elde ettiğiniz uzun ruloyu yağlanmış tepsiye "gül" formunda veya yan yana dizin. Üzerine fırça ile tereyağı sürün. 200°C fırında, üstü altın rengi olana ve çıtırlaşana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Yumuşatma: Fırından çıkan sıcak Zeljanica’nın üzerine çok az su serpiştirip üzerini bir bezle örtün ve 10 dakika dinlendirin.