Fırın çalıştırmaya son: Sakız kıvamında ipeksi yalancı tavuk göğsü tarifi...

Efsanevi pastane lezzetini evdeki tencerede yakalamanın en pratik ve en hafif yolu! Adında tavuk geçse de içinde et bulunmayan, tereyağında usul usul kavrulan unun o nefis kokusuyla hazırlanan bu sütlü tatlı, ağır akşam yemeklerinin ardından aranan o ferahlatıcı finali sunuyor. Dilim dilim servis edildiğinde titreyen dokusu ve üzerindeki bol tarçınıyla bu klasik, çay saatlerinizin yeni gözdesi olacak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

1 litre soğuk süt

125 gram tereyağı (Tatlının lezzetini doğrudan etkilediği için kaliteli bir tereyağı kullanılması tavsiye edilir)

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Üzeri için: Bolca tarçın (İsteğe bağlı olarak çekilmiş ceviz veya fındık içi)

ADIM ADIM İPEKSİ KIVAM

Geniş ve kalın tabanlı bir tencereye tereyağını alıp orta ateşte eritin. Yağ tamamen eridiğinde üzerine 1 su bardağı unu ilave edin. Çırpıcı veya tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak, unun o çiğ kokusu çıkıp hafifçe rengi dönene kadar (yaklaşık 3-4 dakika) kavurun. Unu çok fazla esmerleştirmemeye dikkat edin.

Kavrulan unun üzerine 1 litre soğuk sütü yavaş yavaş eklerken, topaklanma olmaması için bir yandan da tel çırpıcıyla çok hızlı bir şekilde karıştırın.

Sütün ardından toz şekeri tencereye ilave edin. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi koyulaşıp üzerinde göz göz baloncuklar oluşana kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 1-2 dakika daha ocakta tutun.

Tatlıyı ocaktan alın ve vakit kaybetmeden içine vanilyayı ekleyip karıştırın.

İşte pastane usulü tavuk göğsünün en büyük püf noktası! Tencereyi tezgaha alın ve tatlıyı bir mikser yardımıyla en yüksek devirde en az 4-5 dakika boyunca çırpın. Bu işlem tatlının pürüzsüz, akışkan ve sakız gibi uzayan bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır.

Tatlıyı dökeceğiniz orta boy dikdörtgen veya kare bir borcamın içini çok hafifçe suyla çalkalayın ve fazla suyunu dökün. (Bu işlem tatlının dilimlenirken yapışmadan kalıp gibi çıkmasını sağlar). Mikserle çırptığınız sıcak tatlıyı borcama döküp üzerini bir spatula ile tamamen düzeltin.

Tatlıyı önce oda sıcaklığına gelene kadar tezgahta dinlendirin. Ardından üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına kaldırın ve en az 3-4 saat (vaktiniz varsa bir gece) soğumaya bırakın. Servis yapmadan hemen önce üzerine küçük bir süzgeç yardımıyla bolca tarçın serpin ve kareler halinde dilimleyerek servis yapın.