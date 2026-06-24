Misafir sofralarının gösterişli yıldızı: Köfte ve patlıcanın en zarif buluşması İslim Kebabı tarifi...

Karnıyarık ve musakkaya şık bir alternatif arayanlar, fırından yayılan bu kokuya inanamayacak! Uzun ince dilimlenmiş patlıcanların arasına gizlenen yumuşacık anne köftesi, porsiyonluk sunumuyla sofrada adeta görsel bir şölen yaratıyor. Üzerindeki kürdanı, nar gibi kızarmış domatesi ve nefis salçalı sosuyla İslim Kebabı (Kürdan Kebabı), akşam yemeğinizin tartışmasız başrolü olmaya aday.

MALZEMELER

4 adet uzun ve orta kalınlıkta patlıcan (Kızartmak için sıvı yağ)

2 adet domates ve 3-4 adet sivri biber (Üzerini süslemek için)

Lokum Gibi Köftesi İçin:

400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy rendelenmiş kuru soğan (Suyu sıkılmış)

3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

2 diş ezilmiş sarımsak

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber

Nefis Sosu İçin:

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir çimdik tuz

ADIM ADIM YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve uzunlamasına (çok ince veya çok kalın olmayacak şekilde) şeritler halinde dilimleyin. Acısını atması için 20 dakika tuzlu suda bekletip tamamen kurulayın. Ardından kızgın yağda arkalı önlü hafifçe kızartıp fazla yağını alması için havlu kağıda çıkarın.

Derin bir kaba kıyma, soğanın posası, yumurta, galeta unu, sarımsak ve baharatları alıp macun kıvamına gelene kadar 5-6 dakika iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlak ve hafif yassı köfteler hazırlayın.

Hazırladığınız köfteleri az yağlı tavada, dış renkleri dönene kadar (tamamen pişirmeyin, fırında da pişecek) arkalı önlü hafifçe kızartın.

Kızarttığınız patlıcan şeritlerinden iki tanesini tezgaha artı (+) şeklinde koyun. Tam ortasına bir adet mühürlenmiş köfte yerleştirin. Altta kalan patlıcanın uçlarını köftenin üzerine kapatın, ardından üstte kalan patlıcanın uçlarını kapatarak bohça şekli verin.

Patlıcanların açılmaması için tam ortasına bir kürdan batırın. Kürdanın üzerine sırasıyla bir dilim domates ve bir dilim sivri biber yerleştirin. Tüm köfteler bitene kadar bu işlemi tekrarlayıp fırın tepsisine dizin.

Salça, sıcak su, zeytinyağı ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpıp tepsideki kebapların etrafına (üzerlerine gelmeyecek şekilde) dökün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzerindeki biber ve domatesler güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.