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Balkan mutfağının sevilen lezzeti: Boşnak mantısı tarifi

Balkan mutfağının sevilen lezzeti: Boşnak mantısı tarifi

20.06.2026 22:16:00
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Haber Merkezi
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Balkan mutfağının sevilen lezzeti: Boşnak mantısı tarifi

Balkan mutfağının sevilen yemeklerinden Boşnak mantısı, ince açılan hamurun içine kıymalı harç konularak hazırlanıyor. Üzeri yoğurt ve tereyağlı sosla tamamlanan bu geleneksel lezzet, sofralara farklı bir tat katıyor.
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El açması hamurla yapılan bu tarif, zahmetli görünse de doğru tekniklerle evde kolayca hazırlanabiliyor. Yoğurtla birlikte servis edilen Boşnak mantısı, özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

BOŞNAK MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet büyük boy soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Üzeri için:

  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Kırmızı toz biber

BOŞNAK MANTISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle un geniş bir kaba alınır ve ortası açılır. Tuz ile ılık su eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hazırlanan hamurun üzeri kapatılarak yaklaşık 30 dakika dinlendirilir.

Bu sırada iç harç hazırlanır. Soğan ince ince doğranarak kıyma, tuz ve baharatlarla karıştırılır.

Dinlenen hamur bezelere ayrılır ve ince şekilde açılır. Açılan hamur kare parçalara kesilir. Her parçanın ortasına kıymalı harçtan konularak kenarları kapatılır ve mantı şekli verilir.

Hazırlanan mantılar yağlanmış fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.

Pişen Boşnak mantılarının üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Son olarak tereyağında kızdırılan kırmızı biberli sos gezdirilerek servis edilir.

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