Pastırma ve kaşarın eşsiz uyumu: Paçanga böreği nasıl yapılır?

Paçanga böreği, özellikle İstanbul mutfağıyla özdeşleşen geleneksel börek çeşitlerinden biri olarak biliniyor. İnce yufkanın sarılmasıyla hazırlanan bu lezzet; pastırmanın kendine özgü aroması, eriyen kaşar peyniri ve sebzelerin uyumuyla ortaya çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen paçanga böreği, kızartılarak ya da fırında pişirilerek servis edilebiliyor.

PAÇANGA BÖREĞİ MALZEMELERİ

3 adet yufka

150 gram pastırma

150 gram kaşar peyniri

2 adet yeşil biber

1 adet domates

Yarım demet maydanoz

1 adet yumurta (üzeri için)

Galeta unu (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

PAÇANGA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle domatesin çekirdekleri çıkarılarak küçük küpler halinde doğranır. Yeşil biberler ince ince kıyılır, kaşar peyniri rendelenir ve maydanozlar hazırlanır. Pastırmalar da küçük parçalar halinde kesilir.

Yufkalar üçgen olacak şekilde kesilir. Geniş kısmına pastırma, kaşar peyniri, domates, biber ve maydanozdan oluşan iç harç yerleştirilir. Kenarları içe doğru katlanarak sıkıca rulo şeklinde sarılır.

Hazırlanan börekler önce çırpılmış yumurtaya, ardından isteğe bağlı olarak galeta ununa bulanır. Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartılır. Daha hafif bir seçenek isteyenler börekleri yağlı kağıt serili tepside, önceden ısıtılmış 180 derece fırında da pişirebilir.

Sıcak servis edilen paçanga böreği, yanında çay veya ayranla birlikte sunulabilir.