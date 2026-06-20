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Her lokmasıyla damaklarda iz bırakıyor: Enfes biber dolması tarifi

Her lokmasıyla damaklarda iz bırakıyor: Enfes biber dolması tarifi

20.06.2026 18:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Her lokmasıyla damaklarda iz bırakıyor: Enfes biber dolması tarifi

Doyurucu iç harcı ve eşsiz aromasıyla sevilen biber dolması, Türk mutfağının en özel yemekleri arasında yer alıyor. İşte tam kıvamında hazırlayabileceğiniz biber dolması tarifi ve püf noktaları.
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Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan biber dolması, doyurucu iç harcı ve eşsiz aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pirinç, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harcın dolmalık biberlerle buluştuğu bu tarif, hem günlük öğünlerde hem de özel davetlerde tercih ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz biber dolması tarifi...

BİBER DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 10 adet dolmalık biber
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)
  • 2 su bardağı sıcak su

BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?

Biberleri hazırlayın

Dolmalık biberlerin sap kısımlarını kapak şeklinde kesin ve içindeki çekirdekleri temizleyin. Yıkayıp süzülmeye bırakın.

İç harcı hazırlayın

Kuru soğanları yemeklik doğrayın. Zeytinyağında kavurduktan sonra salçayı ekleyin. Yıkanmış pirinci ilave edip birkaç dakika karıştırın. Küp doğranmış domatesleri ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Biberleri doldurun

Hazırladığınız harcı biberlerin içine çok sıkıştırmadan doldurun. Pirinçler şişeceği için biberlerin üst kısmında biraz boşluk bırakın. Kestiğiniz kapakları tekrar yerleştirin.

Pişirme aşaması

Dolmaları tencereye dik şekilde yerleştirin. Üzerine sıcak su ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 40-50 dakika pişirin. Pirinçler yumuşadığında ocaktan alın.

BİBER DOLMASININ PÜF NOKTALARI

Harcı fazla doldurmayın

Pirinçler pişerken hacim kazanacağı için dolmaların taşmaması adına iç harcı biberlerin tamamını dolduracak şekilde sıkıştırmamak gerekir.

Kısık ateşte pişirin

Dolmaların dağılmaması ve iç harcın eşit şekilde pişmesi için kısık ateş tercih edilmelidir.

Dinlendirerek servis edin

Piştikten sonra 10-15 dakika dinlendirilen biber dolmaları daha lezzetli bir kıvam kazanır.

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