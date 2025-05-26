Balkanlardan gelen hafif lezzet: Trileçe tarifi

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz, hafifliğiyle gönülleri fetheden trileçe, Balkan mutfağından çıkıp Türkiye'de de sevilen tatlılar arasında yerini aldı. Sütlü tatlılar kategorisinde öne çıkan trileçe, yumuşacık keki ve üç çeşit sütle hazırlanan şerbetiyle tam bir lezzet şöleni sunar. Peki, Balkanlardan gelen bu hafif lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes trileçe tarifi...





TRİLEÇE TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Sütlü şerbeti için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı yoğunlaştırılmış süt (veya yerine 1 su bardağı süt tozu + ½ su bardağı su kullanılabilir)

Karamel sos için:

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 ml krema

TRİLEÇE YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Ardından un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra yağlanmış kare borcama dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumasını bekleyin.

Bu sırada süt, krema ve yoğunlaştırılmış sütü bir kasede karıştırın.

Soğuyan kekin üzerine kürdanla delikler açın ve sütlü karışımı eşit şekilde dökün.

Şerbetin tamamen çekmesi için buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Toz şekeri bir tavaya alıp kısık ateşte karamelize edin.

Rengi dönmeye başladığında tereyağını ekleyin.

Son olarak kremayı azar azar ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Soğuduktan sonra tatlının üzerine gezdirin.

Soğuyan ve sütünü tamamen çeken trileçeyi dilimleyin, üzerine karamel sosunu dökerek servis edin.

Dilerseniz üzerini ceviz veya fındıkla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!