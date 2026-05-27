Bayram sofralarına çok yakışan çıtır lezzet: Kıymalı karnıyarık börek tarifi

27.05.2026 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kat kat çıtır yufkanın bol kıymalı iç harçla buluştuğu kıymalı karnıyarık börek, hem sunumuyla hem de lezzetiyle çay saatlerinin en dikkat çeken tariflerinden biri oluyor. İşte çıtır çıtır kıymalı karnıyarık börek tarifi...
Klasik kıymalı börek tariflerinden sıkılanlar için kıymalı karnıyarık börek hem görüntüsü hem de lezzetiyle farklı bir alternatif sunuyor. Ortası hafif açılan şekli sayesinde karnıyarığı andıran bu börek, çıtır yufkası ve nefis kıymalı harcıyla ilk lokmadan itibaren damaklarda iz bırakıyor. İşte çıtır çıtır kıymalı karnıyarık börek tarifi...

KIYMALI KARNIYARIK BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Börek için:

4 adet hazır yufka

İç harcı için:

250 gram dana kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

50 gram eritilmiş tereyağı

1 adet yumurta

100 ml su

KIYMALI KARNIYARIK BÖREK YAPILIŞI

Tavada zeytinyağını ısıtıp kıymayı kavurun.

İnce doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Salça ve baharatları ilave ederek birkaç dakika daha kavurun.

İç harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Sos için yumurta, eritilmiş tereyağı ve suyu karıştırın.

Bir yufkayı tezgaha serip üzerine sostan sürün.

İkinci yufkayı üzerine kapatın ve sekiz üçgen parçaya kesin.

Her parçanın geniş kısmına kıymalı harç koyup sarın.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Ortalarına küçük bir kesik atıp hafifçe açın.

Üzerlerine kalan sostan sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

