Diyet atıştırmalıklarının yıldızı: Kabak cipsi tarifi

Atıştırmalık krizleri geldiğinde çoğu kişi yüksek kalorili paketli ürünlere yönelir ancak kabak cipsi bu alışkanlığı tamamen değiştiren sağlıklı bir alternatiftir. Fırında pişirilen ince kabak dilimleri, hem hafif hem de çıtır dokusuyla cips keyfini çok daha masum bir hale getirir. İşte nefis kabak cipsi tarifi...

KABAK CİPSİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı deniz tuzu

1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

KABAK CİPSİ YAPILIŞI

Kabakları iyice yıkayıp kurulayın.

İnce ve eşit halkalar halinde dilimleyin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kabakları tek sıra halinde dizin.

Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçek yağı sürün.

Parmesan, tuz ve kırmızı biber serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Çıtır hale gelen kabakları soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!