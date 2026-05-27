Bayram sofralarına pratik ve hafif dokunuş: Kuru baklava tarifi

Bayram sofralarında tatlı seçimi her zaman ayrı bir önem taşır. Klasik şerbetli baklavalar yerini korusa da, daha hafif ve pratik alternatifler son yıllarda oldukça ilgi görüyor. Kuru baklava da tam bu noktada devreye giriyor. İşte nefis kuru baklava tarifi...

KURU BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler:

12 adet baklavalık yufka

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

4-5 yemek kaşığı tahin

5-6 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

KURU BAKLAVA YAPILIŞI

Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve tahini karıştırın.

Bir yufkayı tezgaha serip üzerine tahinli sostan sürün.

Üzerine ikinci yufkayı koyup tekrar sos sürün.

Üçüncü kat yufkayı da ekleyin.

Üzerine tekrar sos, toz şeker ve ceviz serpin.

Yufkayı çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapın.

Ruloyu 3 parmak kalınlığında dilimleyin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!