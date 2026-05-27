Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayram sofralarının efsane lezzeti: Kuru erikli kuzu yahni tarifi

Bayram sofralarının efsane lezzeti: Kuru erikli kuzu yahni tarifi

27.05.2026 14:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bayram sofralarının efsane lezzeti: Kuru erikli kuzu yahni tarifi

Kuru erik ile kuzu etinin buluştuğu bu özel yahni tarifi, bayram sofralarına hem geleneksel hem de sofistike bir lezzet katıyor. İşte yumuşacık kuru erikli kuzu yahni tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bayram sofralarında ana yemek seçimi her zaman özen ister. Hem doyurucu hem de şık sunumlu bir yemek arayanlar için kuru erikli kuzu yahni, klasik et yemeklerine farklı bir yorum getiriyor. Tatlı-ekşi aromasıyla yumuşacık pişen kuzu eti, kuru erik ile birleşerek unutulmaz bir lezzet ortaya çıkarıyor. İşte yumuşacık kuru erikli kuzu yahni tarifi...

Image

KURU ERİKLİ KUZU YAHNİ TARİFİ

Malzemeler:

800 gram kuşbaşı kuzu eti

1 su bardağı kuru erik

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

2 su bardağı sıcak su

KURU ERİKLİ KUZU YAHNİ YAPILIŞI

Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, ısıtın.

Kuşbaşı kuzu etini ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Kuru erikleri ekleyin ve karıştırın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı tarçını ilave edin.

Üzerine sıcak suyu ekleyip kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin.

Etler yumuşayıp sos kıvam alınca ocaktan alın.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Kurban Bayramı #yahni #et yemeği

İlgili Haberler

Bayram sofralarına çok yakışan çıtır lezzet: Kıymalı karnıyarık börek tarifi
Bayram sofralarına çok yakışan çıtır lezzet: Kıymalı karnıyarık börek tarifi Kat kat çıtır yufkanın bol kıymalı iç harçla buluştuğu kıymalı karnıyarık börek, hem sunumuyla hem de lezzetiyle çay saatlerinin en dikkat çeken tariflerinden biri oluyor. İşte çıtır çıtır kıymalı karnıyarık börek tarifi...
Bayram sofralarına pratik ve hafif dokunuş: Kuru baklava tarifi
Bayram sofralarına pratik ve hafif dokunuş: Kuru baklava tarifi Şerbet kullanılmadan hazırlanan, tahin ve cevizle lezzet kazanan kuru baklava; bayram sofralarında hem pratikliği hem de çıtır dokusuyla öne çıkan modern bir tatlı alternatifi sunar. İşte nefis kuru baklava tarifi...
Diyet atıştırmalıklarının yıldızı: Kabak cipsi tarifi
Diyet atıştırmalıklarının yıldızı: Kabak cipsi tarifi İncecik dilimlenmiş kabakların fırında çıtır hale gelmesiyle hazırlanan kabak cipsi, düşük kalorili ve sağlıklı yapısıyla cips krizlerine masum bir alternatif sunar. İşte nefis kabak cipsi tarifi...