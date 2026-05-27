Bayram sofralarının efsane lezzeti: Kuru erikli kuzu yahni tarifi

Bayram sofralarında ana yemek seçimi her zaman özen ister. Hem doyurucu hem de şık sunumlu bir yemek arayanlar için kuru erikli kuzu yahni, klasik et yemeklerine farklı bir yorum getiriyor. Tatlı-ekşi aromasıyla yumuşacık pişen kuzu eti, kuru erik ile birleşerek unutulmaz bir lezzet ortaya çıkarıyor. İşte yumuşacık kuru erikli kuzu yahni tarifi...

KURU ERİKLİ KUZU YAHNİ TARİFİ

Malzemeler:

800 gram kuşbaşı kuzu eti

1 su bardağı kuru erik

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

2 su bardağı sıcak su

KURU ERİKLİ KUZU YAHNİ YAPILIŞI

Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, ısıtın.

Kuşbaşı kuzu etini ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Kuru erikleri ekleyin ve karıştırın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı tarçını ilave edin.

Üzerine sıcak suyu ekleyip kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin.

Etler yumuşayıp sos kıvam alınca ocaktan alın.

Afiyet olsun!