Beş çayı eşlikçisi: Rus salatası tarifi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:50

Güncelleme: 13.08.2024 - 11:50

Rus Salatası, sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan, özellikle davetlerde ve özel günlerde sıkça tercih edilen klasik bir mezedir. Kremamsı yapısı, renkli görünümü ve zengin içeriğiyle herkesin damak tadına hitap eden bu salata, hem doyurucu hem de pratik bir alternatiftir.

Rus Salatası’nın Kökeni

Adının aksine, Rus Salatası’nın kökeni Rusya’dan ziyade Fransız mutfağına dayanmaktadır. 19. yüzyılda Moskova’da yaşayan Belçikalı şef Lucien Olivier tarafından yaratılan bu salata, o dönemde "Olivier Salatası" olarak bilinirdi. Orijinal tarif oldukça zengin ve lüks malzemeler içerirken, zamanla daha basit ve erişilebilir malzemelerle yapılmaya başlanmış ve günümüzdeki halini almıştır. Türkiye’de ise özellikle yılbaşı sofralarının ve meze tabaklarının vazgeçilmezi olarak kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Rus Salatası İçin Gerekli Malzemeler

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patates

1 su bardağı bezelye (dondurulmuş veya haşlanmış)

5-6 adet kornişon turşu

1 su bardağı haşlanmış garnitür (havuç, patates, bezelye karışımı)

1 su bardağı mayonez

1 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Rus Salatası Yapılışı

Sebzeleri Hazırlayın: Havuçları ve patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Doğradığınız havuçları ve patatesleri ayrı ayrı haşlayarak yumuşamalarını sağlayın. Dondurulmuş bezelye kullanıyorsanız, bezelyeleri de haşlayın. Haşlanmış garnitürü kullanıyorsanız, bu adımları atlayabilirsiniz.

Turşuları Ekleyin: Kornişon turşuları da küçük küpler halinde doğrayın. Turşular, salatanın ekşi ve ferahlatıcı tadını oluşturacak.

Karışımı Hazırlayın: Geniş bir kaseye haşlanmış patatesleri, havuçları, bezelyeleri ve doğranmış turşuları ekleyin. Üzerine haşlanmış garnitürü de ilave edin.

Sosunu Yapın: Ayrı bir kapta mayonezi ve isteğe bağlı olarak yoğurdu karıştırın. Bu karışımı salatanın üzerine dökün ve tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin.

Servis: Rus Salatası’nı soğuk olarak servis edin. İster meze olarak, ister ana yemeğin yanında garnitür olarak sunabileceğiniz bu salata, her durumda sofranızın yıldızı olacaktır.