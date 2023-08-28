Kış için salatalık (kornişon) turşusu nasıl hazırlanır?

Yayınlanma: 28.08.2023 - 08:26

Güncelleme: 28.08.2023 - 08:26

Sonbaharın yaklaşmasıyla mevsiminde lezzetli salatalıklardan kurulan turşu kışın sofralarda yerini almaya hazırlanıyor. Lezzetiyle yemeye doyamadığımız salatalık turşusunu kavanozlara kurarak kış için saklayabiliriz. Kornişon turşuyu evde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla salatalık (kornişon) turşusu tarifi…

SALATALIK (KORNİŞON) TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

3 kg kornişon salatalık

1 baş sarımsak

Yarım demet maydanoz

2 su bardağı sirke

6 yemek kaşığı iri tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı kadar nohut

8-10 bardak içme suyu



Yapılışı



Öncelikle salatalıkları saplarından ayıklayın, bir bıçak yardımıyla birkaç delik açın. Turşu kurulacak kavanozun tabanına 5-6 adet dizin. Sonra nohut ve sarımsakları ilave edin. Tekrar salatalıklardan 5-6 adet ekleyip aralarına nohut ve sarımsak ekleyip tüm malzemeleri kat kat yerleştirin. Tüm malzemeleri dizdikten sonra üzerine maydanozları kapatın. Tuz, sirke ve limon tuzu suyla karıştırın. Malzemelerin üzerine gelecek şekilde dökün. Turşuları kurduktan sonra gün ışığı almayan serin ve kuru bir yere kaldırıp ilk 10 gün hiç kapağını açmadan bekletin. Bu şekilde hava almamış olacakları için bozulmalarını da engellemiş olacaksınız. Turşuların hazır olma süresi 15 gün ile 2 ay arasındadır. Bu süre turşuyu kurduğunuz malzemelere bağlı olarak değişecektir. Afiyet olsun.

NOT: Turşu kavanozu seçimi, ne kadar malzeme kullanacağınıza bağlıdır. 3 kiloluk turşu için, 5 litrelik bir turşu kabı yeterli olacaktır. Dilerseniz 1 kiloluk cam kavanozlarıda tercih edebilirsiniz...

