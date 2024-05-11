Bol vitaminli ve sağlıklı: Mantar salatası tarifi
Sağlıklı beslenmenin en lezzetli yolu: Bol vitamin ve mineral içeren mantar salatası tarifiyle sofralarınızı renklendirin! İşte, Mantar salatası tarifi...
Mantarlar, sağlığımız için önemli bir besin kaynağıdır ve onları lezzetli bir salata şeklinde tüketmek, günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamanın keyifli bir yoludur. Bu basit ve sağlıklı tarifle, bol miktarda C vitamini ve lif alarak vücudunuzu besleyebilir ve lezzet dolu bir sofra deneyimi yaşayabilirsiniz. İşte, Mantar salatası tarifi...
MANTAR SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 400 gram mantar
- 6 su bardağı su
- 1/2 adet limon suyu
- 1 adet kapya biber (küp küp doğranmış)
- 1 su bardağı konserve mısır
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 dal taze soğan (kıyılmış)
- 1/2 demet dereotu (kıyılmış)
- 2 adet kornişon salatalık turşusu (küp küp doğranmış)
- 1/2 adet limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılış
- Mantarları yıkamadan, dış kısmını soyup temizleyin.
- Mantarları ince ince doğrayın.
- Bir tencereye haşlama suyunu ve mantarları ekleyin.
- Üzerine limon suyunu ekleyin ve 10 dakika haşlanmaya bırakın.
- Mantarları süzüp bir kaba alın.
- Üzerine doğranmış kapya biberi ve mısırları ilave edin.
- İnce ince doğranmış taze soğanı ekleyin.
- İnce kıyılmış dereotunu ekleyin.
- Küp küp doğradığınız kornişon turşuları da ekleyin.
- Limonu sıkın ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
- Tuzu ekleyin ve tekrar karıştırın.
- Son olarak zeytinyağını ekleyin.
- Servis tabağına alın, üzerini dereotu ile süsleyin. Afiyet olsun!
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