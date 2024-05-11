Bol vitaminli ve sağlıklı: Mantar salatası tarifi

Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:09

Güncelleme: 11.05.2024 - 15:09

Mantarlar, sağlığımız için önemli bir besin kaynağıdır ve onları lezzetli bir salata şeklinde tüketmek, günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamanın keyifli bir yoludur. Bu basit ve sağlıklı tarifle, bol miktarda C vitamini ve lif alarak vücudunuzu besleyebilir ve lezzet dolu bir sofra deneyimi yaşayabilirsiniz. İşte, Mantar salatası tarifi...

MANTAR SALATASI TARİFİ

Malzemeler

400 gram mantar

6 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

1 adet kapya biber (küp küp doğranmış)

1 su bardağı konserve mısır

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal taze soğan (kıyılmış)

1/2 demet dereotu (kıyılmış)

2 adet kornişon salatalık turşusu (küp küp doğranmış)

1/2 adet limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Yapılış