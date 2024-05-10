Sağlıklı ve pratik: Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi
İster başlangıç ister ana öğün olarak tüketebileceğiniz, tazeleyici özelliğiyle favorilerinizden olacak maş fasulyeli ve buğdaylı ekşi salata tarifi sizin için vazgeçilmez olacak. İşte, Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi...
Soğan, havuç ve mor lahanadan çıtır doku, buğday ve maş fasulyesinden doyuruculuk eklensin. Nar ekşisi ve limon son noktayı koysun ve yolculuk tabakta son bulsun. İşte, Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi...
MAŞ FASULYELİ VE BUĞDAYLI EKŞİ SALATA TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağımaş fasulyesi (haşlanmış)
- 1 su bardağı buğday (haşlanmış)
- 1 adet mor soğan
- 1/4 adet mor lahana
- 1/2 demet maydanoz
- 1 adet havuç
- 1 adet limonun suyu
- 1/2 çay bardağı nar ekşisi
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı tuz
Yapılış
- Soğanı ve mor lahanayı ince uzun şeritler halinde doğrayın. Havucu soyacak yardımı ile şeritler halinde doğrayın.
- Maydanozu ince ince kıyın. Tüm malzemeleri derin bir kaba koyup harmanlayın ve servis edin. Afiyet olsun.
Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- Ece Üner'in 'Taha Hüseyin Karagöz' eleştirisi gündemde
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'
- AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem
- 'Artan maliyetler karşısında...'
- 3 üst düzey isme uzaklaştırma