Sağlıklı ve pratik: Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi

Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:36

Güncelleme: 10.05.2024 - 15:36

Soğan, havuç ve mor lahanadan çıtır doku, buğday ve maş fasulyesinden doyuruculuk eklensin. Nar ekşisi ve limon son noktayı koysun ve yolculuk tabakta son bulsun. İşte, Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi...

MAŞ FASULYELİ VE BUĞDAYLI EKŞİ SALATA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağımaş fasulyesi (haşlanmış)

1 su bardağı buğday (haşlanmış)

1 adet mor soğan

1/4 adet mor lahana

1/2 demet maydanoz

1 adet havuç

1 adet limonun suyu

1/2 çay bardağı nar ekşisi

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

Yapılış