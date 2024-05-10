Sağlıklı ve pratik: Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi

İster başlangıç ister ana öğün olarak tüketebileceğiniz, tazeleyici özelliğiyle favorilerinizden olacak maş fasulyeli ve buğdaylı ekşi salata tarifi sizin için vazgeçilmez olacak. İşte, Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:36
Sağlıklı ve pratik: Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi
Abone Ol google-news

Soğan, havuç ve mor lahanadan çıtır doku, buğday ve maş fasulyesinden doyuruculuk eklensin. Nar ekşisi ve limon son noktayı koysun ve yolculuk tabakta son bulsun. İşte, Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi...

MAŞ FASULYELİ VE BUĞDAYLI EKŞİ SALATA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağımaş fasulyesi (haşlanmış)
  • 1 su bardağı buğday (haşlanmış)
  • 1 adet mor soğan
  • 1/4 adet mor lahana
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1 adet havuç
  • 1 adet limonun suyu
  • 1/2 çay bardağı nar ekşisi
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı tuz

Yapılış

  1. Soğanı ve mor lahanayı ince uzun şeritler halinde doğrayın. Havucu soyacak yardımı ile şeritler halinde doğrayın.
  2. Maydanozu ince ince kıyın. Tüm malzemeleri derin bir kaba koyup harmanlayın ve servis edin. Afiyet olsun.

Maş Fasulyeli ve Buğdaylı Ekşi Salata Tarifi haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri

İlgili Haberler

Adana mutfağının pratik lezzeti: Çöç köftesi tarifi...

Adana mutfağının pratik lezzeti: Çöç köftesi tarifi...
Kahvaltıların pratik kurtarıcısı: Patatesli kek tarifi...

Kahvaltıların pratik kurtarıcısı: Patatesli kek tarifi...
Pratik ve lezzetli: Buratta peynirli domatesli makarna tarifi

Pratik ve lezzetli: Buratta peynirli domatesli makarna tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler