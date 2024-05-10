Pişi değil Mekitsi! Enfes bir tarif...

Yayınlanma: 10.05.2024 - 22:57

Güncelleme: 10.05.2024 - 22:57

Bulgaristan ve Makedonya'nın sevilen tatlarından biri olan Mekitsi, hem görünümü hem de lezzetiyle dikkat çeken bir hamur işidir. Özellikle kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak tercih edilen bu lezzet, pişiye benzer yapısı ile dikkat çeker. İşte Mekitsi tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta

Sıvı yağ (kızartma için)

Pudra şekeri (servis için)

YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında un, kabartma tozu, tuz ve toz şekeri birleştirin.

Yoğurdu ve yumurtayı ekleyin. Tüm malzemeleri bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Karışımı pürüzsüz bir hamur elde edene kadar iyice karıştırın. Hamurunuz çok kuruysa biraz daha yoğurt ekleyebilirsiniz. Hamurunuz çok suluysa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Hamuru karıştırdıktan sonra, hamurun üzerini bir mutfak bezi veya streç filmle örtün ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Hamur dinlenirken, bir tavada sıvı yağı kızartma için ısıtın. Yağın sıcaklığı yaklaşık 170-180°C olmalıdır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avucunuzda yuvarlayarak şekil verin. Elinizle hafifçe bastırarak veya merdane yardımıyla hamuru yassılaştırın.

Hazırladığınız hamur parçalarını sıcak yağa dikkatlice bırakın. Her iki tarafını da altın rengi olana kadar yaklaşık 2-3 dakika kızartın. Mekitsi'ler altın rengi olana kadar ara sıra çevirerek kızartın.

Kızarmış Mekitsi'leri bir kağıt havlu serilmiş tabağa alarak fazla yağını emmelerini sağlayın.

Servis yapmadan önce üzerlerine pudra şekeri serpin.

Sıcak olarak servis yapın ve isteğe bağlı olarak reçel, bal veya peynir ile servis edebilirsiniz.

Hazırladığınız Mekitsi'leri sıcak olarak servis edin ve keyifle tüketin! Afiyet olsun!