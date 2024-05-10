Farklı atıştırmalıklar isteyenlere... 10 dakikanızı alacak Mısır Tempura tarifi!
Uzun bir günün ardından güzel bir atıştırmalık ile kendinizi şımartmak istiyorsanız işte enfes bir tarif. Evdeki malzemelerle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğini Mısır Tempura tarifi ile günün yorgunluğu omuzlarınızdan kalkacak...
Hafif ve çıtır bir Japon atıştırmalığı olan Mısır Tempura, mısırın çıtırlığı ve tempura hamurunun hafifliğiyle birleşiyor. Basit ve patik bir şekilde farklı bir lezzet denemek isteyenler için enfes bir tarif...
MALZEMELER
2 su bardağı mısır unu
1 su bardağı buzlu su
2 su bardağı mısır taneleri (taze veya konserve)
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için bitkisel yağ
İsteğe bağlı: dip sos için soya sosu veya teriyaki sos
YAPILIŞI
Bir karıştırma kabında mısır unu ve buzlu suyu birleştirin. Karıştırın ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın. Hamurun kıvamı biraz koyu olmalıdır, ancak çok yoğun olmamalıdır.
Mısır tanelerini temizleyin ve süzün. Daha sonra kurulayın.
Bir tencerede bitkisel yağı kızdırın. Yağın sıcaklığını kontrol etmek için bir kürdan veya termometre kullanabilirsiniz. Sıcaklık yaklaşık 180-190°C olmalıdır.
Mısır tanelerini tuzlayın.
Mısır tanelerini hazırladığınız tempura hamuruna batırın ve fazla hamuru sallayarak çıkarın.
Kapladığınız mısır tanelerini kızgın yağa dikkatlice bırakın. Bir seferde çok fazla mısır eklemeyin, aksi takdirde tempura parçalanabilir.
Mısır taneleri altın rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika kızartın. Kızartma işlemi sırasında bir spatula veya tel örgü kaşık kullanarak tempura parçalarını dikkatlice çevirin.
Kızarmış tempuraları kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını emmelerini sağlayın.
İsteğe bağlı olarak, tempuraları soya sosu veya teriyaki sos gibi bir dip sos ile servis yapın.
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