Cumhuriyet Dönemi Türk mutfak kültürünün genel özellikleri!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:31

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:31

Cumhuriyet dönemi mutfağı İstanbul'da saray, konak ve aşçılar üçgeniyle gelişen ve İstanbul'da artık sadece evlerde yaşayan İstanbul mutfağı da denilen "Klasik Türk Mutfağı" ve Anadolu'da bütün canlılığıyla yaşayan "Türk Halk Mutfağı" olarak iki bölüme ayrılmıştır. Lokantalarda ve otellerde batı mutfağından karışan yemeklerle uygulanan karma bir mutfakta söz konusudur…

GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI!

Cumhuriyet döneminde geleneksel Türk mutfağı ve yerel mutfaklar önemli bir yer tutmaktadır. Kebap, köfte, pilav, dolma, sarma, çorba, baklava, lokum ve helva gibi Osmanlı döneminden gelen yemekler, hâlâ Türk mutfağının temelini oluşturmaktadır.

BATILILAŞMA VE YENİ YEMEKLER!

Cumhuriyet döneminde Türkiye, Batı mutfaklarından etkilenmeye başlamış ve bu etkileşimle yeni yemekler ve tatlar ortaya çıkmıştır. Pizza, hamburger, makarna ve salata gibi Batılı yemekler Türk mutfak kültürüne adapte edilerek popüler hale gelmiştir.

SOFRA ADABI VE YEME ALIŞKANLIKLARI!

Cumhuriyet döneminde sofra adabı ve yemek yeme alışkanlıkları da değişiklik göstermiştir. Batı kültürünün etkisiyle sofralarda çatal, bıçak ve kaşık kullanımı yaygınlaşmış, yemeklerin sunum ve servisinde daha fazla özen gösterilmiştir.

YEMEK SEKTÖRÜ VE RESTORANLAR!

Cumhuriyet döneminde yemek sektörü büyük bir gelişim göstermiştir. Geleneksel Türk lokantaları, kebapçılar ve meyhaneler yanında, dünya mutfaklarından örnekler sunan restoranlar ve kafe tarzı mekanlar da popüler hale gelmiştir.

EV YEMEKLERİ VE AİLE SOFRALARI!

Cumhuriyet dönemi Türk mutfak kültüründe ev yemekleri ve aile sofraları önemli bir yere sahiptir. Aileler, özellikle akşam yemeklerinde bir araya gelerek, sevdikleriyle yemek paylaşma geleneğini sürdürmektedir.

FAST FOOD VE HAZIR YEMEKLER!

Modern yaşamın hızlı temposu ve şehirleşmeyle birlikte fast food ve hazır yemek tüketimi artmıştır. Döner, pide, lahmacun gibi Türk fast foodları, aynı zamanda dünya genelinde de popüler hale gelmiştir.







