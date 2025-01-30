Gürcistan'dan enfes lezzet: Khinkali tarifi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:22

Güncelleme: 30.01.2025 - 16:22

Gürcistan, kendine has lezzetleriyle mutfak dünyasında büyük bir öneme sahip olsa da, pek çok yemeği hala hak ettiği ilgiyi görmüyor. Khinkali, yani Gürcü mantısı, hem yapımı hem de yenme şekliyle oldukça özgün bir yemek. İçerisinde bol et suyu barındıran ve elde kıvrılarak şekillendirilen bu özel hamur işi, lezzet severler için mutlaka keşfedilmesi gereken bir tat.

KHINKALİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

İç Harcı İçin:

300 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu eti karışımı)

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 su bardağı et suyu veya su (mantının içinin sulu kalması için)

Yapılışı