Gürcistan'dan enfes lezzet: Khinkali tarifi
Gürcistan mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Khinkali, bol sulu iç harcı ve elle yenme ritüeliyle dünya mutfağında keşfedilmeyi bekliyor. Bu geleneksel Gürcü mantısı, baharatlı et dolgusu ve eşsiz şekliyle hem lezzetli hem de eğlenceli bir yemek deneyimi sunuyor.
Gürcistan, kendine has lezzetleriyle mutfak dünyasında büyük bir öneme sahip olsa da, pek çok yemeği hala hak ettiği ilgiyi görmüyor. Khinkali, yani Gürcü mantısı, hem yapımı hem de yenme şekliyle oldukça özgün bir yemek. İçerisinde bol et suyu barındıran ve elde kıvrılarak şekillendirilen bu özel hamur işi, lezzet severler için mutlaka keşfedilmesi gereken bir tat.
KHINKALİ TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı su
İç Harcı İçin:
- 300 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu eti karışımı)
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 su bardağı et suyu veya su (mantının içinin sulu kalması için)
Yapılışı
- Unu geniş bir kaba alın ve ortasını açarak su ve tuzu ekleyin.
- Hamuru yoğurun ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar dinlendirin.
- Kıymayı doğranmış soğan, tuz, karabiber ve kimyonla karıştırın.
- Et suyu ekleyerek harcı sulu bir kıvama getirin.
- Hamuru açın ve 10 cm çapında yuvarlak parçalar kesin.
- Ortasına iç harç koyup kenarlarını büzerek bohça gibi kapatın.
- Geniş bir tencereye su kaynatın ve Khinkali’leri içine atarak 7-8 dakika haşlayın.
- Üzerine bol karabiber serperek sıcak servis edin.
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