Osmanlı saray mutfağının efsane lezzeti: Çeşm-i Nigâr Çorbası Tarifi

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:16

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:16

Osmanlı mutfağı, zengin ve aromatik çorbalarıyla bilinir. Çeşm-i Nigâr Çorbası, ismiyle bile merak uyandıran, lezzetiyle büyüleyen geleneksel bir Osmanlı çorbasıdır. Adını Farsça "göz nuru" anlamına gelen "Çeşm-i Nigâr" kelimesinden alan bu çorba, hem besleyici hem de oldukça lezzetlidir. Mercimek ve terbiyeli sosun muhteşem uyumu sayesinde, Osmanlı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olmuştur.

ÇEŞM-İ NİGÂR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Ana Çorba İçin:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet orta boy soğan (doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş veya doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi İçin:

1 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber veya pul biber

1 çay kaşığı nane

Yapılışı