Bugün iftarda ne pişirsem? 12. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 08:09

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 08:09

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 12. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 12. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı erişte

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Et suyu ve su

Tuz, pul biber, nane, karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Öncelikle yeşil mercimekleri haşlayıp, suyunu süzün. Çorba tenceresine sıvı yağ ekleyip, ince ince doğradığımız soğanları pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Et suyunu ve suyu ilave edip, kaynatın. Mercimekleri, ardından da erişteleri ekleyin. Erişteler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuzu ve baharatları ekleyip, bir taşım daha kaynatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

TAVUK KÖFTESİ

Malzemeler

500 gram kemiksiz tavuk göğsü

1 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı galeta unu ya da bayat ekmek içi

1 adet yumurta

4-5 dal nane ve maydanoz

Yarım kaşığı kimyon ve karabiber

1 tatlı kaşığı kekik ve tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Yapılışı



Öncelikle tavuk göğsünü küçük küçük doğrayıp mutfak robotunda kıyma haline getirin. Karıştırma kabına aldığınız kıymaya yumurta, galeta unu, kimyon, kekik, tuz ve karabiberi ilave edin. Soğanı rendeleyip, ilave edin. Nane ve maydanozu ince ince kıyıp harca ekleyin. Bütün malzemeyi macun kıvamına gelene kadar yoğurun. Buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Tavuk köftelerinize yuvarlak şekiller verin. Yapışmaz tavada, az yağ ile köftelerin iki tarafını da kızartın. İftar için tavuk köfteleriniz hazır, afiyet olsun.

DOMATESLİ KUSKUS PİLAVI

Malzemeler

1 paket hazır kuskus

1 adet kırmızı kapya

2 adet domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2-3 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber



Yapılışı

Pilav tenceresinde tereyağı ve zeytinyağını kızdırıp ince ince doğradığınız biberi ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesi ekleyip birkaç dakika pişirin. Kuskusu ekleyin. Suyunu ve tuzunu ilave edip karıştırın ve kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. İftar için pilavınız hazır, afiyet olsun.

NANELİ AYRAN

Malzemeler

3 su bardağı yoğurt

4-5 dal taze nane

5 su bardağı soğuk su

Tuz



Yapılışı

Yoğurdu derin bir kaba alıp çırpıcı yardımıyla, pürüzsüz olana kadar çırpın. İnce ince doğradığınız taze naneyi ekleyin. Son olarak tuz ve suyu ilave edip ayran iyice köpürene kadar çırpmaya devam edin. Soğuk servis yapın. İftar için ayranınız hazır afiyet olsun.

TAHİNLİ CEVİZLİ KABAK TATLISI

Malzemeler



4-5 dilim bal kabağı

3 su bardağı toz şeker



Üzeri için: Ceviz, tahin



Yapılışı

Öncelikle bal kabaklarının sert kabuğunu ve yeşil kısımlarını bıçakla keserek temizleyip dilimleyin. Yayvan bir tencereye kabak dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde dizin. Üzerini toz şekerle kaplayın. Tencerenin kapağını kapatıp en 2 saat bekletin. (Vaktiniz varsa bir gece önceden bekletebilirsiniz, bal kabakları çekeri daha iyi çekmiş ve suyunu salmış olacaktır). Suyunu bırakan kabakları çok kısık ateşte yumuşayıncaya dakika pişirin. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Servis esnasında üzerlerine önce tahin sonra ceviz serpin. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.