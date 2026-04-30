Dışı kıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Kifliçki tarifi

30.04.2026 12:55:00
Haber Merkezi
Yumuşacık hamuru, tatlı aroması ve marmelat dolgusu ile Bulgaristan mutfağından gelen kifliçki tarifi, çay saatleri ve kahvaltılar için enfes bir hamur işi alternatifi sunuyor. İşte nefis kifliçki tarifi...

Kifliçki, Bulgaristan mutfağında sıkça yapılan, hem görüntüsü hem de lezzetiyle kruvasanı andıran özel bir hamur işidir. Yumuşacık mayalı hamurun içine eklenen marmelat dolgusu sayesinde tatlı sevenler için adeta küçük bir lezzet şöleni sunar. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, özellikle çay saatlerinde ve kahvaltı sofralarında farklı bir alternatif arayanların favorisi olmaya adaydır. İşte nefis kifliçki tarifi...

KİFLİÇKİ TARİFİ

Malzemeler:

400 ml süt

1 paket yaş maya (42 g)

150 g toz şeker

3 adet yumurta

150 g tereyağı

5 su bardağı un

200 g marmelat (isteğe göre çikolata da olabilir)

KİFLİÇKİ YAPILIŞI

Sütü hafif ılık hale getirin.

Maya ve şekeri ekleyip karıştırarak eritin.

Eritilmiş tereyağı ve yumurtaları ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. 

1 saat mayalanmaya bırakın.

Hamuru açıp üçgen parçalara kesin.

Geniş kısmına marmelat koyup rulo şeklinde sarın.

Tepsiye dizip 30 dakika daha dinlendirin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #yöresel lezzet #Balkan mutfağı #Bulgar mutfağı

Akşam yemeğine pratik ve doyurucu lezzet: Tavuklu kumpir tarifi Yumuşacık fırın patates, kremamsı tavuk harcı ve bol kaşar peyniriyle hazırlanan tavuklu kumpir tarifi, hem doyurucu hem de sofraların yıldızı olmaya aday bir lezzet sunuyor. İşte enfes tavuklu kumpir tarifi...
Anadolu mutfağının şifa dolu lezzeti: Çorti aşı tarifi Muş'ta kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden coğrafi işaretli çorti aşı, besleyici ve bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle yöre sakinleri tarafından beğenilerek tüketiliyor. İşte Muş mutfağının vazgeçilmezi çorti aşı tarifi...
Tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis çözüm: Çikolatalı saray helvası tarifi Kıtır kıvamlı helvanın çikolata ile buluştuğu bu pratik tarif, ağızda dağılan dokusu ve yoğun lezzetiyle tatlı krizlerine en hızlı çözümü sunuyor. İşte enfes çikolatalı saray helvası tarifi...