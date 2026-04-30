Dışı kıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Kifliçki tarifi

Kifliçki, Bulgaristan mutfağında sıkça yapılan, hem görüntüsü hem de lezzetiyle kruvasanı andıran özel bir hamur işidir. Yumuşacık mayalı hamurun içine eklenen marmelat dolgusu sayesinde tatlı sevenler için adeta küçük bir lezzet şöleni sunar. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, özellikle çay saatlerinde ve kahvaltı sofralarında farklı bir alternatif arayanların favorisi olmaya adaydır. İşte nefis kifliçki tarifi...

KİFLİÇKİ TARİFİ

Malzemeler:

400 ml süt

1 paket yaş maya (42 g)

150 g toz şeker

3 adet yumurta

150 g tereyağı

5 su bardağı un

200 g marmelat (isteğe göre çikolata da olabilir)

KİFLİÇKİ YAPILIŞI

Sütü hafif ılık hale getirin.

Maya ve şekeri ekleyip karıştırarak eritin.

Eritilmiş tereyağı ve yumurtaları ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

1 saat mayalanmaya bırakın.

Hamuru açıp üçgen parçalara kesin.

Geniş kısmına marmelat koyup rulo şeklinde sarın.

Tepsiye dizip 30 dakika daha dinlendirin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!