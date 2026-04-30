Gürcü mutfağının tatlı sürprizi: Ponçiki tarifi

30.04.2026 17:10:00
Dışı çıtır, içi yumuşacık ve genellikle reçel ya da krema dolgulu Ponçiki, Gürcü mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gürcistan mutfağı, hamur işi tatlılarıyla dikkat çekerken Ponçiki, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sofralarda sıkça yer buluyor. Kızartılarak yapılan bu tatlı, özellikle çay saatleri ve özel günler için ideal bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ
  • İçi için: reçel, çikolata kreması veya vanilyalı krema
  • Üzeri için: pudra şekeri

YAPILIŞ

Ilık süt, şeker ve maya bir kapta karıştırılarak birkaç dakika bekletilir. Üzerine yumurta ve eritilmiş tereyağı eklenir. Ardından un ve tuz ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamurdan küçük parçalar koparılarak yuvarlanır ve içlerine isteğe göre reçel ya da krema konur. Hamur topları kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartılır. Fazla yağı alınan Ponçikiler servis tabağına alınır ve üzerine pudra şekeri serpilerek sıcak servis edilir.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #Gürcü mutfağı #Ponçiki

