Çay saatlerine damga vuran lezzet: Cookie tart tarifi

Klasik kurabiyelerin lezzetini daha gösterişli bir sunumla denemek isteyenler için cookie tart harika bir alternatif oluyor. Dışı hafif kıtır, içi yumuşacık dokusuyla öne çıkan bu tatlı; tereyağı, esmer şeker ve damla çikolatanın eşsiz uyumuyla hazırlanıyor. İşte nefis cookie tart tarifi...

COOKİE TART TARİFİ

Malzemeler

Cookie tart hamuru için:

2 adet yumurta

120 gram eritilmiş tereyağı

45 gram soğuk tereyağı

100 gram toz şeker

100 gram esmer şeker

210 gram un

3 yemek kaşığı damla çikolata

İçi için:

3 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması

COOKİE TART YAPILIŞI

Eritilmiş tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın.

Üzerine toz şeker ve esmer şekeri ekleyerek güzelce karıştırın.

Yumurtaları ilave edip karışım tamamen bütünleşene kadar çırpmaya devam edin.

Küçük parçalar halinde doğranmış soğuk tereyağını ekleyin ve karıştırın.

Unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan ancak kolay şekil alabilen bir hamur hazırlayın.

Damla çikolatanın bir kısmını hamura ekleyip spatula yardımıyla karıştırın.

Hazırladığınız hamurun yarısını yağlanmış tart kalıbına yayın.

Hamurun ortasına kakaolu fındık kremasını yerleştirin ve kenarlara taşmayacak şekilde yayın.

Kalan cookie hamurunu üzerine kapatın ve hafifçe düzeltin. Üzerine kalan damla çikolataları serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan cookie tartı birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

Afiyet olsun!