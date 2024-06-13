Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Kinoalı kısır tabağı tarifi

Yaz aylarında çay saatlerinden vazgeçemiyor, börek, çörek gibi hamur işleri yerine hafif seçenekler arıyorsanız bu hafif yaz çay saati tabağı keyfinize keyif katmaya geliyor! İşte, Kinoalı kısır tabağı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:47
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Kinoalı kısır tabağı tarifi
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Çay saatlerinde misafirlerinizi ağırlarken, börek veya poğaça gibi ağır besinlerin yerine daha hafif lezzetler arıyorsanız Kinoalı kısır tarifi tam size göre!

KİNOALI KISIR TARİFİ

Kinoa Kısırı İçin: 

  • 1/2 su bardağı Nbeyaz kinoa
  • 1/2 su bardağı Nkırmızı kinoa 
  • 2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1/2 adet Npembe domates (küp doğranmış)
  • 7 dal taze soğan
  • 1/2 Demet taze nane
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1,5 çay kaşığı pul biber
  • 1,5 çay kaşığı sumak
  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi

Karpuz Bruschetta İçin:

  • 1 dilim karpuz
  • 1 dilim baget ekmeği
  • 2 yaprak taze fesleğen (kıyılmış)
  • 1,5 yemek kaşığı taze beyaz peynir (sürülebilir)
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yapılış

  1. Kinoa kısırını hazırlamak için; beyaz ve kırmızı kinoayı 20 dakika ılık suda bekletin. Suda bekleyen kinoaları yıkayıp, suyunu süzdürün.
  2. Tencerede su ve kinoaları suyunuçekene dek haşlayın. Geniş bir tepsiye alıp oda sıcaklığında ılıtın.
  3. Kinoa ılıdıktan sonra salça, zeytinyağı, limon suyu, tuz, pul biber, sumak, nar ekşisi ile birlikte karıştırın.
  4. Doğradığınız domates ve yeşilliklerle birlikte harmanlayıp servis tabağına alın.
  5. Karpuz bruschetta için, karpuz dilimini küçük küpler halinde doğrayın. Kıyılmış fesleğen ile birlikte karıştırın.
  6. Ekmeği zeytinyağı ile yağlayıp tavada kızartın. Üzerine taze beyaz peyniri sürün.
  7. Fesleğenli karpuz küplerini de ekmeğin üzerine yerleştirip nar ekşisi gezdirin.
  8. Bruschettayı kinoa kısırının üzerine yerleştirip servis edin. Afiyet olsun!

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