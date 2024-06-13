Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Kinoalı kısır tabağı tarifi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:47

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:47

Çay saatlerinde misafirlerinizi ağırlarken, börek veya poğaça gibi ağır besinlerin yerine daha hafif lezzetler arıyorsanız Kinoalı kısır tarifi tam size göre!

KİNOALI KISIR TARİFİ

Kinoa Kısırı İçin:

1/2 su bardağı Nbeyaz kinoa

1/2 su bardağı Nkırmızı kinoa

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 adet Npembe domates (küp doğranmış)

7 dal taze soğan

1/2 Demet taze nane

1/2 demet maydanoz

1,5 çay kaşığı pul biber

1,5 çay kaşığı sumak

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Karpuz Bruschetta İçin:

1 dilim karpuz

1 dilim baget ekmeği

2 yaprak taze fesleğen (kıyılmış)

1,5 yemek kaşığı taze beyaz peynir (sürülebilir)

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yapılış