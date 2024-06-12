Doyurucu ve sağlıklı: Yumurtalı Ot Kavurma Tarifi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:49

Güncelleme: 12.06.2024 - 17:49

Doğanın taptaze lezzetleriyle hazırlanan yumurtalı ot kavurma, sağlıklı ve doyurucu bir yemek alternatifi arayanlar için ideal bir tercih. Bu tarif, bol protein içeren yumurtanın, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan taze otlarla buluşmasıyla oluşur. İşte, Yumurtalı Ot Kavurma Tarifi...

YUMURTALI OT KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

1 demet pazı

1 demet ebe gümeci

4 dal taze soğan

2 adet kuru soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

4 adet yumurta

Yapılış