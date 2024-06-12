Doyurucu ve sağlıklı: Yumurtalı Ot Kavurma Tarifi

Mutfakta sağlık dolu bir lezzet şöleni! Yumurtalı ot kavurma tarifi, doğanın taze otlarıyla protein dolu yumurtanın enfes buluşmasını sunuyor, hem doyurucu hem de sağlıklı bir öğün vaat ediyor. İşte, Yumurtalı Ot Kavurma Tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:49
Doyurucu ve sağlıklı: Yumurtalı Ot Kavurma Tarifi
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Doğanın taptaze lezzetleriyle hazırlanan yumurtalı ot kavurma, sağlıklı ve doyurucu bir yemek alternatifi arayanlar için ideal bir tercih. Bu tarif, bol protein içeren yumurtanın, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan taze otlarla buluşmasıyla oluşur. İşte, Yumurtalı Ot Kavurma Tarifi...

YUMURTALI OT KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 demet pazı
  • 1 demet ebe gümeci
  • 4 dal taze soğan
  • 2 adet kuru soğan
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 adet yumurta 

Yapılış

  1. Zeytinyağını bir tavaya alın, kuru soğanları yemeklik olarak doğrayın ve ısınmış olan zeytinyağının içene ekleyin.
  2. Soğanlar pembeleşene dek kavurun. Ardından ince ince doğranmış pazıları ve ebegümeçlerini ilave edin.
  3. Sebzeler sularını salıp, iyice pişene dek kavurun. İnce ince doğradığınız taze soğanları da ekleyin ve kavurmaya devam edin.
  4. Tuzunu ilave edip, karıştırın. Sebzeler iyice piştiğinde üstüne yumurtaları kırın ve karıştırın. Yumurtalar pişince altını kapatın, ılıklaşmaya bırakın.
  5. Ardından elinizle şekillendirip, servis tabağına alın ve servis edin.

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