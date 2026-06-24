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Çay saatlerinin yeni favorisi: Yaban mersinli cheesecake yapımı

Çay saatlerinin yeni favorisi: Yaban mersinli cheesecake yapımı

24.06.2026 14:45:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerinin yeni favorisi: Yaban mersinli cheesecake yapımı

Kremamsı dokusu, hafif ekşi yaban mersini aroması ve bisküvili tabanıyla yaban mersinli cheesecake, tatlı severlerin favorileri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, özel gün sofralarına da şık bir lezzet katıyor.
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Kadifemsi kreması, çıtır bisküvi tabanı ve canlı renkli meyve sosuyla dikkat çeken yaban mersinli cheesecake, pişmeyen veya klasik fırınlanmış tariflerle hazırlanabiliyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis yaban mersinli cheesecake tarifi...

MALZEMELER

Tabanı için

* 2 paket burçak veya yulaflı bisküvi

* 100 gram tereyağı

* Yarım çay bardağı çekilmiş fındık (isteğe bağlı)

Kreması için

* 400 gram labne peyniri

* 200 ml sıvı krema

* 1 su bardağı toz şeker

* 1 paket vanilin

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* 2 adet yumurta (fırınlanmış tarif için)

Yaban mersini sosu için

* 2 su bardağı yaban mersini

* Yarım su bardağı toz şeker

* 1 yemek kaşığı nişasta

* Yarım su bardağı su

* Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp kelepçeli kek kalıbının tabanına bastırarak yayın. Tabanı buzdolabında yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

Krema için labne peynirini, şekeri ve vanilini pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sıvı kremayı ve limon suyunu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Fırınlanmış cheesecake hazırlamak için yumurtaları tek tek ekleyip karışımı bisküvi tabanının üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Yaban mersini sosu için meyveleri ve şekeri tencereye alın. Birkaç dakika kaynattıktan sonra suyla açılmış nişastayı ekleyin. Kıvam alan sosu ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan cheesecake'in üzerine yaban mersini sosunu yayın. Tatlının tam kıvamını alması için buzdolabında en az 4-5 saat dinlendirin.

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