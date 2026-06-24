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Şerbetli tatlı sevenler bu tarife bayılacak: Fatih sarması nasıl yapılır?

Şerbetli tatlı sevenler bu tarife bayılacak: Fatih sarması nasıl yapılır?

24.06.2026 11:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şerbetli tatlı sevenler bu tarife bayılacak: Fatih sarması nasıl yapılır?

Yumuşacık kek dokusu, cevizli iç harcı ve şerbetli lezzetiyle Fatih sarması, klasik tatlılardan farklı bir alternatif sunuyor.
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Fatih sarması, kolay yapımı sayesinde evde hazırlanabilecek geleneksel tatlı alternatiflerinden biri oluyor. Tam kıvamında bir kek ve şerbet dengesi yakalandığında ortaya yumuşak dokulu, aroması güçlü bir lezzet çıkıyor.

MALZEMELER

  • 6 yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı tozşeker
  • 1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Elmalı püre için;

  • 3 elma
  • 4 su bardağı tozşeker
  • 4 su bardağı su
  • 1 limonun suyu

Süslemek için;

  • Pudra şekeri
  • Mevsim meyveleri (Çilek, vişne, yaban mersini)

NASIL YAPILIR

Yumurta Hazırlığı:

Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın. Ayrı kaselere koyup çırpın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkarak ayırın.

Hamur Hazırlığı:

Un, kabartma tozu ve vanilyayı yoğurma kabında eleyin. Ortasını havuz gibi açarak toz şekeri ve yumurta sarılarını ekleyin. Azar azar yumurta akı ilave edip yoğurun.

Pandispanya Hazırlığı ve Pişirme:

Hazırladığınız hamuru yağlanmış fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış fırında pandispanya kıvamına gelene kadar pişirin. Fırından çıkarıp ılınmaya bırakın.

Elmalı Sos Hazırlığı:

Elmaları soyup rendeleyin. Bir tencerede şekerle beraber karamelize edin. Su ve limon suyunu ekleyip karamelize olana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Montaj:

Pandispanya hamurunu düz bir zemine alın. Üzerine elmalı sosu sürün. Rulo şeklinde özenle sarın. Pudra şekeri ve çilek, yaban mersini, vişne gibi meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #Fatih sarması

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