Şerbetli tatlı sevenler bu tarife bayılacak: Fatih sarması nasıl yapılır?

Fatih sarması, kolay yapımı sayesinde evde hazırlanabilecek geleneksel tatlı alternatiflerinden biri oluyor. Tam kıvamında bir kek ve şerbet dengesi yakalandığında ortaya yumuşak dokulu, aroması güçlü bir lezzet çıkıyor.

MALZEMELER

6 yumurta

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Elmalı püre için;

3 elma

4 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su

1 limonun suyu

Süslemek için;

Pudra şekeri

Mevsim meyveleri (Çilek, vişne, yaban mersini)

NASIL YAPILIR

Yumurta Hazırlığı:

Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın. Ayrı kaselere koyup çırpın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkarak ayırın.

Hamur Hazırlığı:

Un, kabartma tozu ve vanilyayı yoğurma kabında eleyin. Ortasını havuz gibi açarak toz şekeri ve yumurta sarılarını ekleyin. Azar azar yumurta akı ilave edip yoğurun.

Pandispanya Hazırlığı ve Pişirme:

Hazırladığınız hamuru yağlanmış fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış fırında pandispanya kıvamına gelene kadar pişirin. Fırından çıkarıp ılınmaya bırakın.

Elmalı Sos Hazırlığı:

Elmaları soyup rendeleyin. Bir tencerede şekerle beraber karamelize edin. Su ve limon suyunu ekleyip karamelize olana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Montaj:

Pandispanya hamurunu düz bir zemine alın. Üzerine elmalı sosu sürün. Rulo şeklinde özenle sarın. Pudra şekeri ve çilek, yaban mersini, vişne gibi meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.