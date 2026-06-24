Yaz sofralarına yakışan en özel lezzet: Erikli turta tarifi

Taze eriklerin mis gibi aroması ve bademin kendine has lezzetiyle hazırlanan erikli turta, klasik tatlılardan farklı bir deneyim sunuyor. İncecik kıtır hamurun üzerinde yer alan badem püresi ve sulu erik dilimleri, fırında piştikçe muhteşem bir uyum yakalıyor. İşte enfes erikli turta tarifi...
ERİKLİ TURTA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 5 tepeleme yemek kaşığı kepekli un
- 5 tepeleme yemek kaşığı beyaz un
- 1 tutam tuz
- 100 gram küçük doğranmış tereyağı
- Yarım limonun suyu
- Birkaç yemek kaşığı soğuk su
- Badem püresi için:
- 60 gram çekilmiş badem
- 60 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 60 gram toz şeker
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı kepekli un
- Yarım vanilya çubuğu
Üzeri için:
- 300 gram taze erik
- Yarım limonun suyu
- 45 gram esmer şeker
- 1 yemek kaşığı süt
ERİKLİ TURTA YAPILIŞI
İlk olarak turta hamurunu hazırlamak için kepekli un, beyaz un, tuz, tereyağı ve limon suyunu geniş bir kaba alın.
Tüm malzemeler birleşene kadar karıştırın.
Hamur toparlanmaya başlayana kadar azar azar soğuk su ekleyin.
Hazırlanan hamura yuvarlak şekil vererek streç filme sarın ve buzdolabında dinlendirin.
Badem püresi için toz şeker ve yumurtayı karıştırın.
Ardından çekilmiş badem, tereyağı, kepekli un ve vanilyayı ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.
Erikleri dörde bölün ve limon suyu ile 30 gram esmer şekeri karıştırarak kenarda bekletin.
Fırını 180 dereceye ayarlayın.
Dinlenen hamuru yağlı kağıt üzerinde yuvarlak şekilde açın.
Üzerine kenarlarda boşluk kalacak şekilde badem püresini yayın.
Erik dilimlerini bademli harcın üzerine yerleştirin.
Hamurun kenarlarını eriklerin üzerine doğru hafifçe kapatarak rustik bir görünüm oluşturun.
Hamurun kenarlarına süt sürün ve kalan esmer şekeri üzerine serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamur altın rengini alana kadar pişirin.
Turta fırından çıktıktan sonra en az 1 saat dinlendirin.
Dilimleyerek isteğe göre krema eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun!