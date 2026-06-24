Yaz sofralarına yakışan en özel lezzet: Erikli turta tarifi

Taze eriklerin mis gibi aroması ve bademin kendine has lezzetiyle hazırlanan erikli turta, klasik tatlılardan farklı bir deneyim sunuyor. İncecik kıtır hamurun üzerinde yer alan badem püresi ve sulu erik dilimleri, fırında piştikçe muhteşem bir uyum yakalıyor. İşte enfes erikli turta tarifi...