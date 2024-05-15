Sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: İşte pratik kurabiye tarifi...

Hem pratik hem de düşük kalorili bir lezzet arıyorsanız, bu kurabiye favorilerinizin arasına girmeye aday olacak. Peki, sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte pratik kurabiye tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:22
Sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: İşte pratik kurabiye tarifi...
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İşte sadece üç malzemeyle hazırlanan, brownie kıvamında, kolay yapılıp harika lezzete sahip bir kurabiyedir. Bu tarifte tüm malzemeler tek bir kapta karıştırılıyor ve fırında pişiriliyor. En güzel yanı ise içinde şeker, yumurta veya un olmaması denebilir. Sizler de olgunlaşmış muzun tadını çıkararak suçluluk duymadan yiyebileceğiniz bu sağlıklı ve lezzetli kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır?  İşte pratik kurabiye tarifi...

PRATİK KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet muz (olgunlaşmış, büyük boy)

3 yemek kaşığı kakao

1/2 su bardağı yer fıstığı ezmesi

Yapılışı:

Muzları soyun ve bir kaç parçaya bölün. 

Kakao ve fıstık ezmesiyle birlikte geniş bir kaba alın.

Bir çatal yardımıyla muzları ezerek, tüm malzemeyi iyice karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine, aralarında boşluk bırakarak birer kaşık halinde dökün.

Önceden ısıtılmış 175° derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. 

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra servis edin. 

Afiyet olsun!

3 malzemeli pratik kakaolu kurabiye tarifinin pişirme önerisi:

Fırından çıkarmadan önce kurabiyelerin üzerine hafifçe bastırın. 

Elinize yapışmıyorsa pişmiş demektir.


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