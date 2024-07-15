Çayın yanına 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Üsküp böreği tarifi...

Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:23

Güncelleme: 15.07.2024 - 13:23

Makedonya'nın zengin mutfağında olan Üsküp böreği, kabak ve peyniri bir araya getirerek, lezzetiyle favorileriniz arasına girmeye aday olacak. Bu börek, çay saatlerinizin ve kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmez tarifi olmaya aday. Hamuru kolayca hazırlayıp içerisine rendelenmiş kabak, beyaz peynir ve incecik kıyılmış maydanoz eklediğinizde, lezzeti tam kıvamında oluyor. Peki, çayın yanına 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte Üsküp böreği tarifi...

ÜSKÜP BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 adet rendelenmiş kabak

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir (az yağlı)

1,5 çay kaşığı karbonat

1 demet doğranmış maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam

ÜSKÜP BÖREĞİ YAPILIŞI

Geniş bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü güzelce çırpın.

Üzerine unu da ilave edin ve tekrar karıştırın.

Son olarak kabak, rendelenmiş beyaz peynir, karbonat ve maydanozu ekleyip boza kıvamında bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Kabak suyunu bırakınca, unu eklediğiniz zamanki halinden biraz daha yumuşak bir hamur olacaktır.

Kabak yeterince suyunu salmazsa biraz süt ilavesiyle boza kıvamında bir hamur elde edebilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir fırın kalıbına dökün ve üzerini düzeltin.

Yumurta sarısını hamurun tüm yüzeyine fırça yardımıyla sürün ve susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

Piştikten sonra sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!