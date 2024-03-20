Çilekli Magnolia: Hafif ve lezzet dolu bir tatlı deneyimi

Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:46

Güncelleme: 20.03.2024 - 17:46

Hafif ve ferah bir tatlı arayışında mısınız? İşte size tam da aradığınız tarif: Çilekli Magnolia! Bu muhteşem tatlı, mis gibi çileklerin tazeliği ve hafif kıvamıyla hem göze hem de damaklara hitap ediyor.

MALZEMELER

1 paket bisküvi

1 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 su bardağı çilek (dilimlenmiş)

Çilek sosu için:

1 su bardağı çilek

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI

İlk olarak çilek sosunu hazırlayın. Bir tencerede ezilmiş çilekleri ve toz şekeri karıştırın. Orta ateşte kaynamaya bırakın.

Ayrı bir kapta mısır nişastasını biraz su ile açın. Kaynayan çileklerin içine mısır nişastalı suyu ekleyerek karıştırın. Kıvam alana kadar pişirip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Krema ve pudra şekerini mikserle iyice çırpın. Karışıma vanilyayı ekleyip tekrar çırpın.

Bisküvileri iyice parçalayın.

Parçalanan bisküvilerin bir kısmını kaplara koyun. Bisküvi üzerine kremadan dökün ve bir kat daha bisküvi ekleyin. Ardından üzerine dilimlenmiş çilekleri ekleyerek bir kat daha bisküvi ve krema koyun.

Son olarak soğuyan çilek sosunu magnolianın üzerine gezdirin.

Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.