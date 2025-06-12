Çıtır çıtır dokusuyla damak çatlatan enfes lezzet: Çikolatalı katmer tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan katmer, genellikle Antep fıstığı ve kaymakla yapılır. Ancak klasik tarifin dışına çıkıp farklı bir tat arayanlar için çikolatalı katmer harika bir alternatif. Çıtır hamurun arasındaki erimiş çikolata ile hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da tatlı krizlerinde kolayca hazırlanabilir. Peki, çıtır çıtır dokusuyla damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis çikolatalı katmer tarifi...





ÇİKOLATALI KATMER TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su (kontrollü ekleyin)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

80-100 gram sütlü veya bitter çikolata (parça halinde veya sürülebilir)

1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

İsteğe bağlı:

Dövülmüş Antep fıstığı veya ceviz

Üzeri için:

Pudra şekeri

Tereyağı

ÇİKOLATALI KATMER YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabında un ve tuzu karıştırın.

Yavaş yavaş suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini kapatarak 15-20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın.

Hafif unlanmış zeminde incecik açın.

Açtığınız yufkanın üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

Tereyağı sürdüğünüz hamurun ortasına doğranmış veya sürülebilir çikolatayı yayın.

Dilerseniz üzerine biraz fıstık veya ceviz serpiştirin.

Hamuru zarf şeklinde katlayın.

Isıtılmış ve yağlanmış tavada her iki yüzünü de altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen katmeri sıcak sıcak servis tabağına alın.

Üzerine tereyağı sürüp pudra şekeri serpiştirin.

Afiyet olsun!