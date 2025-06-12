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Mis gibi kokusuyla mutfağınızı saran pratik lezzet: Kahveli kurabiye tarifi

Mis gibi kokusuyla mutfağınızı saran pratik lezzet: Kahveli kurabiye tarifi

12.06.2025 11:26:00
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Haber Merkezi
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Mis gibi kokusuyla mutfağınızı saran pratik lezzet: Kahveli kurabiye tarifi

Kolay yapımı ve lezzetiyle misafirlerinize, çay ve kahve molalarınıza farklılık katacak bu kurabiye, kahve ve tatlı keyfini bir arada yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Peki, mis gibi kokusuyla mutfağınızı saran bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kahveli kurabiye tarifi...

Kahvenin o kendine özgü aroması, tatlılarla buluştuğunda ortaya enfes lezzetler çıkar. Kahveli kurabiye, hem kahve severlerin favorisi olacak hem de çay saatlerine farklı bir tat katacak pratik ve lezzetli bir tariftir. Peki, mis gibi kokusuyla mutfağınızı saran bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kahveli kurabiye tarifi...


KAHVELİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı granül kahve (isteğe göre Türk kahvesi de kullanılabilir)

1 tatlı kaşığı sıcak su (kahveyi eritmek için)

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 - 3,5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri

KAHVELİ KURABİYE YAPILIŞI

Granül kahveyi 1 tatlı kaşığı sıcak suda eritin ve soğumaya bırakın.

Tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı ve pudra şekerini geniş bir yoğurma kabında güzelce karıştırın.

Eriyen ve soğuyan kahveyi karışıma ekleyin.

Vanilin ve kabartma tozunu da ekledikten sonra azar azar unu ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve fırın tepsisine dizin.

Dilerseniz üzerine hafifçe bastırarak çatlak görüntüsü oluşturabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Kurabiyeler hafifçe pembeleşince fırından çıkarabilirsiniz.

Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapın.

Afiyet olsun!

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