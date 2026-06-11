Çıtır çıtır sağlıklı atıştırmalık: Havuç cipsi tarifi

Atıştırmalık denince akla ilk gelen lezzetlerden biri şüphesiz cips oluyor. Ancak yüksek yağ ve kalori içeren hazır ürünler yerine evde hazırlayabileceğiniz doğal alternatifler de en az onlar kadar lezzetli olabiliyor. Havuç cipsi tarifi de bunun en güzel örneklerinden biridir. İşte çıtır çıtır havuç cipsi tarifi...

HAVUÇ CİPSİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet büyük boy havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı biberiye

HAVUÇ CİPSİ YAPILIŞI

Havuçları iyice yıkayıp kurulayın.

Havuçları verev şekilde ince ince dilimleyin.

Geniş bir kaba aldığınız havuçların üzerine zeytinyağı, sarımsak tozu, tuz ve biberiyeyi ekleyin.

Baharatların her dilime eşit dağılması için güzelce karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine havuçları üst üste gelmeyecek şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Daha sonra fırın sıcaklığını 120 dereceye düşürün ve 10-15 dakika daha pişirin.

Ilıdıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!